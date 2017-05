IFMS realiza certificação de curso técnico ofertado em presídio

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realizou na segunda-feira, 15, a cerimônia de certificação da primeira turma do curso técnico de Transações Imobiliárias, ofertado na modalidade a distância para reeducandos do Instituto Penal de Campo Grande, por meio de parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

A formatura foi realizada no próprio presídio, sendo presidida pelo reitor Luiz Simão Staszczak. Compuseram a mesa de autoridades do evento o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a diretora-geral do Campus Campo Grande do IFMS, Rosane Fernández, e a coordenadora de educação a distância do campus, Jocimara Paiva Grillo.

A cerimônia contou também com a presença de outras autoridades, servidores e familiares dos formandos.

“Este momento é de coroação de um trabalho, dos profissionais envolvidos e dos formandos, quando entregamos à sociedade mais uma turma de técnicos com a certificação do IFMS. Certamente esta formação irá contribuir neste processo de ressocialização”, destacou o reitor.

A opinião foi compartilhada pela diretora-geral do campus, Rosane Fernández. “Esta formação técnica profissional pode reintegrar estes custodiados, dando novas perspectivas, e representa o impacto social que a educação pode trazer para uma pessoa”.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, também destacou em seu discurso que vê a educação como fator essencial na ressocialização. “Este conhecimento adquirido poderá contribuir para que possam manter suas famílias”, disse aos formandos.

Curso - Sob a tutoria do agente penitenciário Clóvis Pereira, a turma foi composta inicialmente de 20 alunos e possui 15 formandos, sendo que nove receberam o certificado na cerimônia.

O curso foi ofertado na modalidade a distância, com carga horária de 1.200 horas, sendo utilizado o laboratório de informática do Instituto Penal.

De acordo com a coordenadora de educação a distância do campus, a previsão é que novas turmas sejam formadas. “Um novo convênio já foi celebrado, com demanda apresentada pela Agepen, para que possamos ampliar nossa oferta de cursos aos custodiados”, apontou Jocimara.

EAD – O Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread) é o setor responsável no IFMS pela oferta de cursos na modalidade.

Atualmente, a principal oferta reside nos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, de Formação Inicial e Continuada (FIC) para qualificação profissional e de idiomas. Para apoio presencial, possui 34 polos espalhados por inúmeras localidades no Estado.

Em abril deste ano, o IFMS também foi autorizado a ofertar cursos de pós-graduação Lato Sensu na modalidade a distância. A previsão é de que o primeiro curso a ser ofertado seja o de Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a partir do primeiro semestre de 2018.

Veja Também

Comentários