IFMS publica 2ª chamada e lista de espera para graduação

A lista de espera e a relação dos candidatos convocados em segunda chamada para os cursos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) estão publicadas na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao. O processo seletivo é realizado por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Os convocados devem comparecer à reunião para manifestação de interesse na vaga e pré-matrícula, que será realizada na segunda-feira, 20, conforme publicado no Edital nº 032.11/2016.

Os que não puderem comparecer ao encontro poderão encaminhar a declaração de manifestação de interesse pela vaga – cujo modelo está disponível na Central de Seleção – para o e-mail [email protected] O prazo de envio é até as 11h59 de segunda-feira.

Os candidatos devem ficar atentos ao cancelamento dos editais 032.7/2016 e 032.8/2016, publicados anteriormente pelo Instituto.

Matrículas – Devem ser realizadas na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS, na segunda e terça-feira, 20 e 21 fevereiro, nos endereços e horários disponíveis no edital da segunda chamada.

O candidato deve apresentar originais e cópias do CPF, documento de identidade, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, além de documentos que comprovem estar em dia com as obrigações eleitorais (maiores de 18 anos) e militares (homens maiores de 18 anos).

São necessário também o requerimento de matrícula e o formulário socioeconômico preenchidos, além de uma foto 3×4 recente.

Beneficiários de ação afirmativa devem comprovar por meio do histórico escolar ou certificado de conclusão que o ensino médio foi cursado integralmente em escolas públicas. Os inscritos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio precisam entregar ainda os documentos solicitados no anexo I do edital de abertura.

Para o bônus local é necessário apresentar o comprovante de endereço em nome do estudante ou dos pais/responsáveis. Na inexistência do documento, o candidato poderá utilizar a declaração de residência do anexo IV do edital de abertura.

As demais chamadas, caso sejam necessárias, serão divulgadas a partir de 21 de fevereiro.

Graduação – No processo seletivo foram abertas 750 vagas para cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia.

Os cursos superiores do IFMS são ofertados nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Matrícula

Campus Endereço Atendimento Aquidauana Rua José Tadao Arima, 222, Vila Ycaraí 8h às 11h

14h às 20h Campo Grande Rua 13 de Maio, 3.072, Centro 9h às 11h

14h às 16h

18h às 19h Corumbá Rua Delamare, 1.557, Centro 8h às 11h

14h às 17h

19h às 21h Coxim Rua Salime Tanure, s/nº, Santa Tereza 7h30 às 10h30

13h30 às 16h30

18h às 20h Naviraí Rua Hilda, 203, Boa Vista 8h às 11h

13h às 17h

18h às 21h Nova Andradina Local 1: Campus Nova Andradina do IFMS – Rodovia MS 473, km 23, s/nº 8h às 11h

14h às 17h Local 2: Centro Municipal de Inclusão Digital (Cemid) – Avenida Eurico Soares Andrade, 1.830, Centro Ponta Porã Rodovia BR 463, km 14, s/nº 7h às 11h

13h às 17h Três Lagoas Rua Angelo Melão (antiga Rua Antônio Estevão Leal), 790, Jardins das Paineiras 9h às 11h

15h às 17h

19h às 20h

