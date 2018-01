IFMS oferta 1,7 mil vagas para ingresso no primeiro semestre de 2018

Para a graduação foram disponibilizadas mil vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - Foto: IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com quatro processos seletivos em andamento para ingresso de estudantes no primeiro semestre de 2018. Ao todo, são 1.730 vagas em cursos técnicos de nível médio, graduação e pós-graduação, além de qualificação profissional.

Para a graduação foram disponibilizadas mil vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A oferta abrange 16 opções de cursos nos dez municípios onde a instituição tem campus. As regras do processo seletivo estão no edital nº 85/2017, publicado na Central de Seleção do IFMS. O endereço éwww.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Se o plano é fazer uma pós-graduação este ano, a opção do IFMS é a Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica. São 160 vagas distribuídas nos campi Campo Grande, Corumbá, Naviraí e Três Lagoas. Esta seleção é regida pelo edital nº 83/2017, também disponível na Central.

Para cursos técnicos de nível médio, o edital nº 77/2017 oferece 200 vagas para cursos subsequentes e para uma opção de técnico integrado, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja). As vagas são em Aquidauana, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Se a procura é por um curso mais curto, com duração média de quatro meses, a opção é pela qualificação profissional. Por meio do edital nº 86/2017, o IFMS oferta 370 vagas nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas.

Inscrições - Para ingresso nos cursos de graduação do IFMS, o interessado deverá se inscrever na página do Sisu, de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. O candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e obtido nota acima de zero nas provas de redação e de conhecimentos específicos.

Nos outros processos seletivos, a inscrição deve ser feita na página do edital disponibilizada na Central de Seleção.

Para a seleção dos cursos técnicos de nível médio, as inscrições terminam na próxima quarta-feira, 10. No subsequente, o requisito é ter o ensino médio completo. Já no técnico integrado, modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja), o candidato deve ter concluído o ensino fundamental e 18 anos, no mínimo.

No processo seletivo para a especialização, as inscrições vão até o dia 8 de fevereiro. O candidato deve ter diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Texto originalmente publicado em:http://www.ifms.edu.br/noticias/IFMS-oferta-1-7-mil-vagas-para-ingresso-no-primeiro-semestre-de-2018