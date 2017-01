IFMS inicia certificação do ensino médio online

A partir desta quinta-feira, 26, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) começa a fazer a certificação do ensino médio pela internet. A solicitação online só pode ser feita por candidatos que escolheram uma das unidades da instituição como certificadora na inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016.

Ao acessar o sistema de certificação online, o interessado deverá informar o tipo de certificado que necessita (completo ou parcial), além dos dados pessoais.

Uma cópia digitalizada do documento oficial de identificação com foto deverá ser anexada.

A resposta à solicitação será enviada ao e-mail do interessado. Caso o pedido seja aceito, o solicitante receberá o certificado ou a declaração parcial para impressão.

No sistema online, é possível fazer a verificação de autenticidade dos documentos.

Em caso de dúvidas, o interessado pode acessar a seção perguntas frequentes.

A solicitação online foi implantada pelo IFMS em 2016. Foram registrados 3.656 atendimentos pela internet durante o ano, segundo a Diretoria de Gestão Acadêmica (Dirga).

Solicitação presencial – O interessado também pode optar por pedir a certificação do ensino médio presencialmente em um dos dez campi do IFMS.

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, exceto em recessos e feriados. Os endereços e horários constam na tabela abaixo.

Além do requerimento preenchido, é preciso apresentar originais e cópias do documento de identificação com foto, CPF e do boletim individual com as notas do Enem 2016.

A retirada do documento deverá ser feita no campus onde foi feita a solicitação.

Tanto para solicitação quanto para a retirada do documento é aceita procuração com firma reconhecida. Nesse caso, é preciso apresentar original e cópia do documento de identidade do procurador.

IFMS – O Instituto Federal é a única instituição de Mato Grosso do Sul credenciada a fazer a certificação com base nas notas do Enem. A emissão do certificado de conclusão do ensino médio e da declaração parcial de proficiência é gratuita.

Podem solicitar a certificação aqueles que não concluíram o ensino médio e que tenham completado 18 anos até a data da primeira prova do Enem 2016, aplicada no dia 5 de novembro do ano passado.

O candidato deve ter atingido, no mínimo, 450 pontos em cada uma das áreas do conhecimento e 500 pontos na redação.

Para a declaração parcial, é preciso ter obtido 450 pontos na área de conhecimento para a qual se pretende ter proficiência. No caso de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, é obrigatório ter atingido 500 pontos na redação.

O prazo para atendimento é de até 30 dias para a declaração parcial, e de até 45 dias para o certificado de conclusão, contados a partir da data de solicitação.

As regras para solicitar a certificação ao IFMS estão no edital publicado na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

