IFMS encerra hoje as inscrições para vagas de mestrado em Educação

- Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) encerra neste domingo (3) as inscrições no Exame Nacional de Acesso para o Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica. A pós-graduação stricto sensu é ofertada gratuitamente pelo instituto em Campo Grande.

Das 24 vagas, metade é reservada a servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os outros 50% são destinados ao público externo. O requisito é ter diploma ou declaração de conclusão de curso superior.

O edital com todas as regras e o cronograma do processo seletivo estão disponíveis na página do Mestrado Profissional.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o sistema do ProfETP e, inicialmente, fazer o cadastro. Só depois, é possível efetuar a inscrição no mestrado profissional.

A taxa de inscrição de R$ 70,00 deve ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) até 5 de março.

Com previsão de início em agosto, as aulas serão ministradas às segundas-feiras, em até três períodos (matutino, vespertino e, se houver necessidade, no noturno).

As disciplinas obrigatórias serão ofertadas presencialmente. Até 30% da carga horária poderão ser cumpridos a distância.

Programa - O mestrado profissional é oferecido por 36 instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, incluindo o IFMS. Ao todo, foram abertas 820 vagas.