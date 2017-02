IFMS e Instituto do Porto assinam parceria para capacitação de servidores

A formação do quadro de pessoal permanente é uma das ações previstas no acordo geral de cooperação celebrado entre as instituições.

O documento foi assinado na última sexta-feira, 17, pelo reitor do IFMS, Luiz Simão Staszczak, e pelo vice-presidente do P.PORTO, Carlos Ramos, em reunião realizada na reitoria, em Campo Grande. Também estavam presentes pró-reitores, diretores-executivos, diretores sistêmicos, assessores e o coordenador de Relações Internacionais do Instituto Federal.

O plano de trabalho prevê que o Politécnico do Porto oferte 30 vagas para o mestrado em Assessoria de Administração, sendo que 15 serão destinadas a técnicos-administrativos do IFMS e a outra metade a servidores de outro Instituto Federal.

Os servidores interessados deverão participar de uma pré-seleção interna para, posteriormente, se inscrevem no processo seletivo da instituição portuguesa.

A previsão é que o edital de pré-seleção seja publicado pelo IFMS em março, e que em maio seja aberta seleção do programa de mestrado do P.PORTO. As aulas deverão ter início em setembro deste ano, e o curso será finalizado em outubro de 2019.

O modelo de mestrado adotado pela instituição portuguesa prevê que o estudante se desloque para a cidade do Porto em três ocasiões durante todo o curso, sendo que em cada deslocamento as aulas têm duração de até quatro semanas.

Professores do Politécnico do Porto também vêm ao Brasil para que sejam ministradas aulas e palestras, e para a supervisão de projetos. Outra regra é que a tese de mestrado seja supervisionada por um docente do P.PORTO e outro do IFMS.

Internacionalização – O acordo geral de cooperação tem validade de cinco anos, e representa mais uma etapa na busca por internacionalizar as ações do Instituto Federal.

“Essa ação fortalece ainda mais o processo de internacionalização do IFMS. A instituição apoia estudantes para que tenham contato com instituições e com a realidade de outros países, está abrindo as portas de seus campi para que jovens estrangeiros estudem aqui e, com esse acordo com Instituto Politécnico do Porto, dá um passo importante para a qualificação de seus técnicos-administrativos”, explicou Luiz Simão.

Além da formação de servidores, o acordo prevê intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e técnicos-administrativos; cooperação técnica entre as instituições; colaboração em projetos de pesquisa, extensão, inovação e internacionalização; e produção conjunta de documentos e informações.

O P.PORTO, que possui 80 convênios com instituições brasileiras, já oferece mestrado a servidores dos Institutos Federais do Triângulo Mineiro (IFTM), Sul-rio-grandense (IFSul), de Goiás (IFG), de Mato Grosso (IFMT) e Farroupilha (IFFarroupilha), com cursos nas áreas de administração, contabilidade, educação e empreendedorismo e inovação.

“Esse tipo de parceria traz vantagens para as duas instituições, uma vez que são compartilhadas boas práticas e experiências. Os professores aprendem muito com os servidores dos Institutos Federais, que levam a vivência profissional para a sala de aula, e os estudantes têm a oportunidade de se capacitar e conhecer a realidade de outro país” destacou o vice-presidente do P.PORTO.

Obrigações – Pelo plano de trabalho elaborado conjuntamente, o IFMS deverá operacionalizar ajuda de custo para qualificação dos técnico-administrativos selecionados pelo Politécnico do Porto.

Também são obrigações do IFMS indicar um coordenador-local do mestrado; responsabilizar-se pelo deslocamento do coordenador do curso do Porto a Campo Grande; e garantir as despesas com deslocamento e estadia dos professores do P.PORTO nas atividades que serão desenvolvidas no Brasil.

O Politécnico do Porto deverá realizar a seleção, matrícula e admissão dos candidatos, bem como regular o funcionamento do mestrado por meio de edital. O curso deverá ser divulgado pela instituição portuguesa, o que poderá ser feito por meio de videoconferências.

Cabe ainda ao P.PORTO orientar o trabalho final de conclusão do curso (dissertação) dos alunos, por meio de um docente da instituição; cumprir integralmente o cronograma de trabalho; e enviar ao IFMS relatórios sobre o desenvolvimento do mestrado e os registros acadêmicos dos técnicos-administrativos matriculados.

P.PORTO – Fundado em 1985, o Instituto Politécnico do Porto é o maior de Portugal, com 18.500 estudantes matriculados. As oito escolas estão sediadas nas cidades do Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Felgueiras.

A instituição oferece 68 cursos de graduação, 60 opções de mestrado e 21 cursos técnicos nas áreas da Saúde, Educação, Engenharia e Tecnologias, Desing e Media Artes, Artes, Ciência Empresariais e Hotelaria e Turismo.

Mais informações estão disponíveis no site do P.PORTO. O endereço é https://www.ipp.pt/.

