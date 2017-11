IFMS divulga locais de prova dos 3,9 mil candidatos inscritos para cursos técnicos integrados

Os portões serão abertos às 7 horas e fechados, impreterivelmente, às 8 horas (horário de Mato Grosso do Sul). - Divulgação

Divulgados na últims terça-feira (14), os locais de aplicação das provas do Exame de Seleção 2018, processo seletivo que oferta 1.390 vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

A lista final de inscritos, os locais de prova e o ensalamento dos candidatos estão disponíveis na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

A prova será aplicada neste domingo 19, simultaneamente nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os portões serão abertos às 7 horas e fechados, impreterivelmente, às 8 horas (horário de Mato Grosso do Sul). Os candidatos deverão se apresentar nos locais portando documento de identificação oficial com foto. A prova terá início às 8h15 e duração de quatro horas.

A prova terá 50 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais.

Durante a prova, o candidato poderá portar apenas o documento de identificação, lápis ou lapiseira, borracha, caneta esferográfica de tinta azul ou preta com tubo de material transparente, água em garrafa transparente (sem rótulo) e pequenos lanches.

Documento de Identificação – Candidatos que não têm RG ou outro documento identidade oficial com foto aceito pelo IFMS podem solicitar à instituição uma carteira de identificação para a realização da prova.

O interessado deverá comparecer na quinta e sexta-feira, 16 e 17, à Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu e apresentar a certidão de nascimento e uma foto 3x4 recente.

Os endereços dos campi do IFMS e o horário de atendimento da Cerel de cada unidade estão descritos no anexo IV do edital de abertura do Exame de Seleção 2018.

Cronograma – A previsão é que o gabarito da prova seja divulgado na segunda-feira, 20.

O resultado preliminar está previsto para 6 de dezembro, já o resultado final e convocação da primeira chamada deverão ser divulgados no dia 12 de dezembro.

O período de matrículas para candidatos aprovados e convocados em primeira chamada será de 10 a 15 de janeiro.

Concorrência – Foram registradas 3.922 inscrições no Exame de Seleção 2018.

O curso mais concorrido é o técnico em Informática oferecido em Campo Grande. São 871 inscritos para as 40 vagas ofertadas, o que corresponde a 21 candidatos por vaga.

Em seguida aparece o curso de Mecânica, também da Capital, com concorrência de 10 por vaga.