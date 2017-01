IFMS divulga 1ª chamada para cursos técnicos de nível médio

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta terça-feira, 31, o resultado final do processo seletivo e convocação em primeira chamada para os cursos técnicos subsequentes e na Educação de Jovens e Adultos (Proeja). O documento está disponível na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

A divulgação do resultado foi feita após o processo de aferição da veracidade para os candidatos que se autodeclararam pretos e pardos, de acordo com as vagas reservadas no processo seletivo.

Foram ofertadas 280 vagas para os cursos presenciais nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã. A seleção foi feita por meio de sorteio eletrônico, realizado no último dia 16, na reitoria do IFMS.

Matrículas – Devem ser feitas entre quarta e sexta-feira, 1º e 3 de fevereiro, na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do Instituto, conforme endereços e horários relacionados no edital de abertura do processo seletivo e na tabela abaixo.

São necessários originais e cópias do histórico escolar do nível de escolaridade mínimo exigido, certidão de nascimento ou casamento, documento oficial de identificação com foto e CPF, além de documentos que comprovem estar em dia com as obrigações eleitorais (maiores de 18 anos) e com Serviço Militar (homens maiores de 18 anos).

Também devem ser apresentados o requerimento de matrícula preenchido e assinado, duas fotos 3×4 recentes e o comprovante de preenchimento do formulário socioeconômico.

Beneficiários de ação afirmativa devem comprovar que estudaram em instituição pública de ensino por meio do histórico escolar ou de declaração de conclusão de curso. Já os inscritos com renda familiar de até um salário mínimo e meio precisam apresentar os documentos exigidos para comprovação da renda, conforme o anexo II do edital.

A matrícula poderá ser feita presencialmente ou por outra pessoa, com a apresentação de uma procuração simples. O candidato menor de 18 anos deve estar acompanhado de seu representante.

As demais chamadas, caso sejam necessárias, serão publicadas a partir do dia 7.

Capital – Os candidatos sorteados do Campus Campo Grande estão automaticamente convocados para a reunião de confirmação de interesse. O encontro será realizado nesta terça-feira, 31, às 18h30, no campus provisório. O endereço é Rua Treze de Maio, 3072, Centro.

A prioridade de matrícula é para os candidatos selecionados na primeira chamada. A listagem com o nome dos 100 convocados para a reunião está disponível no Edital 034.9, disponível na Central de Seleção.

A reunião tem o propósito de apresentar os objetivos do curso técnico em Informática, perfil profissional do egresso, matriz curricular, horários e demais informações relevantes.

Locais e horários para matrícula

Campus Endereço Turno Aquidauna Rua José Tadao Arima, 222 – Vila Ycaraí 08h às11h

14h às 17h

18h às 20h Campo Grande Rua Treze de Maio, 3072 – Centro 09h às 11h

14h às 16h

18h às 19h Nova Andradina Rodovia MS – 473, KM 23 – Fazenda Santa Bárbara, s/n 09h às 11h

14h às 17h Ponta Porã Rodovia BR 463, Km 14, s/n 9h às 17h

