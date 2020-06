IFMS abriu 241 vagas em cursos de idiomas

O período de matrículas dos convocados em primeira chamada será de 4 a 6 de agosto. - ( Foto: Linkedin da instituição)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu 241 vagas para turmas em andamento de Espanhol, Inglês e Libras com ingresso previsto para o segundo semestre letivo. Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) são ofertados pelo Centro de Idiomas (Cenid) da instituição.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim, Ponta Porã e Três Lagoas. O edital de abertura do processo seletivo, assim como o quadro de vagas e o cronograma, estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS, sistema pelo qual os interessados poderão se inscrever entre 26 de junho e 10 de julho.

Nivelamento - Os candidatos inscritos deverão fazer um teste que avaliará o conhecimento no idioma e que definirá em qual nível do curso irão concorrer. A lista preliminar de inscrições homologadas e a convocação para a prova de nivelamento serão publicadas no dia 13 de julho. Os testes deverão ser feitos de forma online nos dias 15, 16, 17, 20 e 21 de julho.

No dia 23 de julho será divulgada a relação final das inscrições homologadas, já com os candidatos inscritos por curso/nível, de acordo com os resultados das provas de nivelamento

Seleção - Será feita por sorteio eletrônico no dia 28 de julho, na reitoria do IFMS.

O sorteio classificará todos os inscritos, mas terão direito à matrícula os candidatos contemplados conforme destinação das vagas entre as comunidades interna e externa, condicionada ainda à aprovação no teste de nivelamento. Em atendimento ao plano de internacionalização do IFMS, serão reservadas aos servidores e estudantes, no mínimo, 75% das vagas sendo que, destas, 80% se destinam aos estudantes e as demais aos servidores.

Em caso de não preenchimento dessas vagas, elas serão destinadas a candidatos da comunidade externa, conforme classificação do sorteio. Cronograma - Conforme cronograma do edital, o resultado do sorteio será divulgado em 30 de julho e a primeira chamada para matrículas no dia 3 de agosto.

O período de matrículas dos convocados em primeira chamada será de 4 a 6 de agosto. Caso ainda haja vagas, uma segunda chamada será publicada no dia 7 de agosto, com possibilidade, ainda, de uma terceira chamada. A data de início das aulas será divulgada quando o IFMS definir o calendário letivo para o segundo semestre. As atividades presenciais na instituição estão suspensas até 30 de junho.

Cenid - O Centro de Idiomas do IFMS oferta cursos de Espanhol, Inglês e Libras para as comunidades externa e interna, com a finalidade de fomentar o processo de internacionalização da instituição. Os cursos são ofertados gratuitamente em duas etapas, sendo que cada etapa é composta por três semestres. As etapas “Básico” e “Intermediário” possuem, cada uma, três níveis.

Os estudantes devem adquirir o material didático. Para o curso de Inglês, os livros são Interchange 1, 5th Edition para a primeira etapa; e Interchange 2 5th Edition, para a segunda etapa, ambos da Editora Cambridge University Press.Para o curso de espanhol, os livros solicitados são Nuevo Ven 1 para a primeira etapa; e Nuevo Ven 2 para a segunda etapa, ambos da Editora Edelsa.

E para o curso de Libras, o estudante deve adquirir o livro “Libras? Que língua é essa: Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda?”, de autoria de Audrei Gesser e publicado pela Editora Parábola.