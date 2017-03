IFMS abre inscrições para seleção de professor substituto em Ponta Porã

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas no processo seletivo simplificado de contratação de professor substituto para o Campus Ponta Porã, na disciplina de Informática/Redes de Computadores. O Edital nº 17/2017 está publicado na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

As inscrições devem ser feitas até 19 de março, exclusivamente pela Página do Candidato. A taxa é de R$ 30 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até a data do vencimento, 20 de março.

Para concorrer à vaga, o candidato deve ter graduação em Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia da Computação ou em Engenharia de Redes, ou curso superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança da Informação ou em Redes de Computadores.

Seleção – Será feita por meio de prova escrita e de títulos, a ser realizada no dia 25 de março, às 8h30, no Campus Ponta Porã do IFMS. A duração da prova será de duas horas, sem consulta ao material bibliográfico ou legislação.

A prova escrita será de conhecimento específico com caráter eliminatório e classificatório, contendo 14 questões objetivas e 1 questão discursiva. Cada questão objetiva valerá 4 pontos e a questão discursiva valerá 24 pontos, totalizando 80 pontos.

A prova de títulos será de caráter classificatório e valerá 20 pontos. Ao se apresentarem para a prova escrita, os candidatos deverão entregar uma via do Curriculum Vitae, no formato da plataforma Lattes/CNPq, devidamente documentado e em envelope fechado, contendo a identificação do candidato, área do concurso e campus.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para 27 de março. Já o resultado final será divulgado até o dia 3 de abril.

Contrato – O professor substituto terá carga horária semanal de 40 horas, com remuneração que varia de R$ 3.575,22 (graduação) a R$ 6.155,61 (doutorado), de acordo com a titulação do selecionado.

O contrato terá vigência a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU) e, de acordo com a necessidade do IFMS, terá possibilidade de prorrogação até o limite legal de 24 meses.

