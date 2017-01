GRADUAÇÃO | Segunda, 16 de Janeiro de 2017 - 17:50 IFMS abre inscrições para portador de diploma e transferências em cursos de graduação O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para portadores de diploma e transferências (interna e externa) para ingresso no primeiro semestre deste ano em cursos superiores da instituição