IFMS abre inscrições para 370 vagas em cursos de qualificação profissional

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre inscrições nesta quinta-feira, 11, no processo seletivo para ingresso em dez opções de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Qualificação Profissional.

São 370 vagas distribuídas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 14 de fevereiro pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao, onde também está disponibilizado o edital nº 086/201, com as regras do processo seletivo.

No quadro de cursos, vagas e requisitos (anexo II do edital), o candidato deve observar a idade e escolaridade mínimas exigidas.

Os inscritos para os cursos intermediários de Espanhol e Inglês, que não possuam certificado de conclusão no nível básico, deverão passar por uma prova de nivelamento, de caráter prático.

Seleção - Será feita por meio de sorteio eletrônico, previsto para ocorrer no dia 16 de fevereiro, na reitoria do IFMS, em Campo Grande.

A previsão é que a classificação final e a divulgação da primeira chamada sejam divulgadas no dia 22 de fevereiro.

No dia seguinte, ocorrerá a prova de nivelamento para os cursos intermediários de Espanhol e Inglês.

De 23 a 26 de fevereiro tem início o período de matrículas para os aprovados em primeira chamada. Caso restem vagas, a segunda chamada será divulgada no dia 28 de fevereiro.

O início previsto das aulas para todos os cursos é 5 de março.

Cursos - São gratuitos e têm duração média de quatro meses.

A Formação Inicial e Continuada busca proporcionar capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, em diversos níveis de escolaridade.