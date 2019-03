IEL inicia cronograma de blitzen em universidades de Campo Grande

"Nossa expectativa é atender 1,5 mil estudantes, em 10 instituições de ensino superior, com divulgação de vagas de estágios, orientações sobre o programa e cadastro dos estudantes no site do IEL", pontuou - Foto: Divulgação

Foi dada a largada para as blitzen do IEL nas universidades de Campo Grande e a Unigran foi a primeira a receber a equipe do Instituto, que apresenta a instituição para os acadêmicos, as vagas de estágio e sorteia brinde para os estudantes atendidos. No primeiro dia foram realizados 90 atendimentos e 69 pré-cadastros para estágio.

A acadêmica Debora Gabrieli Albuquerque Dias, que cursa o 3° semestre do curso de Psicologia no período matutino, mas viu nas redes sociais que o IEL estaria na universidade à noite e foi até lá para saber mais sobre as vagas. "Eu vi no Instagram e vim correndo porque estou procurando um estágio para ter mais experiência e conhecimento na minha área", disse.

Já Madeleine Soares cursa Arquitetura e Urbanismo na Unigran e também se cadastrou com o IEL na expectativa de conseguir uma vaga de estágio. "Não conhecia muito bem o IEL e aproveitei a oportunidade, porque quando a gente vê o nome estágio, a gente já se interessa", declarou.

Coordenadora de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosangela Ramos, explica que as blitzen são uma oportunidade de aproximação dos estudantes e proporcionar o ingresso no mercado de trabalho por meio do estágio. "Nossa expectativa é atender 1,5 mil estudantes, em 10 instituições de ensino superior, com divulgação de vagas de estágios, orientações sobre o programa e cadastro dos estudantes no site do IEL", pontuou.

Agenda das blitzen

Nesta terça-feira (12/03), o IEL estará na Anhanguera, no campus da Avenida Guri Marques, das 18 às 21 horas, na quarta-feira (13/03) na Uniderp Matriz, das 7h30 às 11h e das 18 às 21 horas. Na quinta-feira (14/03) e na sexta-feira (15/03), a equipe estará novamente na Unigran Capital das 18 às 21 horas e das 7h30 às 12 horas, respectivamente.

Na próxima semana é a vez da Facsul, campus da Avenida Afonso Pena, nos dias 18, 19, 20 e 22 de março, enquanto nos dias 21 e 28 de março o IEL estará na Estácio de Sá. O cronograma continua em abril, sendo dia 2 no IFMS, dia 3 na Novoeste e dia 30 na UCDB.

Estão aptos para o estágio os estudantes a partir dos 16 anos, devidamente matriculados e frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional (técnico), de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos-EJA.