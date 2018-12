IEL encaminha quase 4 mil estudantes dos ensinos Médio e Superior para estágio no ano

As capacitações sobre Lei do Estágio, postura profissional e outros, envolveram 1.607 estudantes. - Divulgação

Em 2018, o IEL de Mato Grosso do Sul encaminhou 3.992 estudantes dos ensinos Médio e Superior para estágio, cumprindo seu papel de desenvolver ações para conectar os jovens ao mercado de trabalho. Durante o ano, a área de Desenvolvimento de Carreira também atuou para o crescimento dos profissionais por meio de capacitações especializadas.

Os quase quatro mil estagiários foram contratados por 239 empresas que utilizam o serviço do IEL para fazer a seleção e admissão dos estudantes, que estão distribuídos em 40 municípios do Estado. As capacitações sobre Lei do Estágio, postura profissional e outros, envolveram 1.607 estudantes.

Superintendente do IEL, José Fernando Amaral afirma que o estágio é o principal produto do IEL, que atua nesse segmento há vários anos. “Somos responsáveis por fazer essa triangulação entre os estudantes, as escolas, as empresas e órgãos públicos. O Instituto busca encaminhar, todos os anos, um número expressivo de estudantes para estagiar”, destacou.

Além dos estudantes encaminhados para estágio e capacitados, o IEL atendeu outros 2.100 alunos em blitz realizadas para divulgação de vagas de estágio e cadastro de acadêmicos. A coordenadora de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos, afirma que as atividades são desenvolvidas para informar sobre a colocação dos estudantes no mercado de trabalho, de maneira a gerar benefício para ambos os lados.

Capacitação de profissionais

Mais do que atuar para a inserção de estagiários no mercado de trabalho, o setor de Desenvolvimento de Carreira do IEL realizou em 2018 o workshop Training Leaders, voltado para profissionais de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados que querem se reciclar e desenvolver liderança na vida pessoal e profissional.

Dentro desta proposta, 490 profissionais participaram do treinamento de liderança em 2018. Rosângela Ramos destaca que o Training Leaders utiliza conceitos de gestão e liderança para apoiar os participantes na criação de estratégias que fortaleçam a equipe para aproveitar as oportunidades.

Em 2019 o treinamento deve crescer e se desmembrar em três módulos, para quem deseja dar continuidade ao aprendizado. Empresários, gestores, líderes e futuros líderes poderão participar do workshop sobre Gestão do Tempo com ferramentas de produtividade, Delegação e DNA Motivacional e Gestão de Conflitos e Estilos de Aprendizagem.