IEL cadastra candidatos para estágios e empregos em Feira de Empregabilidade

Com o objetivo de divulgar as vagas de estágio e emprego disponíveis, captar currículos e sanar dúvidas dos candidatos, o IEL participou, na tarde desta quarta-feira (25), da Feira da Empregabilidade da Universidade Anhanguera, localizada na Avenida Gury Marques, 469, em Campo Grande. Mesmo com a forte chuva que caía sobre a cidade, a ação atraiu centenas de pessoas que estão à procura de uma colocação no mercado de trabalho, de estudantes do Ensino Médio a profissionais com anos de experiência.

Segundo a técnica do IEL, Jackeline Pires Magalhães, a instituição faz questão de participar de eventos como a Feira da Empregabilidade para que informações referentes aos serviços oferecidos e as vagas disponibilizadas cheguem a um maior número de pessoas. “Em cada ação como essa, chegamos a fazer mais de 100 novos cadastros”, exemplificou, completando que nesta quinta-feira (26) a ação será na Feira Conecta da Empregabilidade, na Uniderp, localizada na Avenida Ceará, 333, em Campo Grande, das 9h às 12h.

Geisilaine de Macedo Lino, de 25 anos, está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho há 9 meses e ainda não tinha cadastro no IEL. “Todo esforço é válido. Num momento de dificuldade econômica como o que estamos vivendo, oportunidades como essa não podem ser desperdiçadas. Tenho três anos de experiência como operadora de caixa e estou em busca de qualquer emprego que se enquadre no meu perfil, quanto mais eu puder espalhar meu currículo, melhor”, afirmou.

Já a acadêmica do 9º semestre de Arquitetura e Urbanismo, Stephani Nunes Pompeo, de 21 anos, já possuía cadastro no IEL e buscou informações sobre as vagas disponíveis. “Estou em busca de emprego ou estágio na área de construção civil ou decoração de interiores. Preciso me preparar para entrar no mercado de trabalho e o estágio é um requisito essencial”, avaliou.

O acadêmico do 9º semestre de Engenharia Civil, Maylon Mayke Caetano, de 24 anos, concorda com a importância do estágio para a inserção no mercado de trabalho. “Estagiei apenas três meses na minha área e adquiri certa base de conhecimento prático, mas não foi o suficiente. Então estou em busca de um novo estágio, ou mesmo de um emprego, que fará toda a diferença nessa reta final da graduação”, pontuou.

Jaqueline da Silva Pereira, de 24 anos, acadêmica do 3º semestre de Ciências da Computação, ainda não fez estágio na área e faz questão de manter o cadastro no IEL sempre atualizado. “Estou em busca do meu primeiro estágio na área de programação. Mesmo no início do curso, sei que quanto mais experiência eu tiver, melhor”, justificou.

O IEL oferece atualmente 19 vagas de estágio, sendo 10 para estudantes do Ensino Médio, 6 para acadêmicos de Administração, uma para estudantes que cursem a partir do 5º semestre de cursos ligados à informática e tecnologia, uma para acadêmicos que cursem a partir do 4º semestre de Publicidade e Propaganda e uma para acadêmicos que cursem a partir do 3º semestre do curso de Estética. Também há duas vagas de emprego para consultor de vendas.

Serviço – Os interessados nas vagas de estágio ou fazer o cadastro de emprego devem entrar em contato com o IEL pelos telefones (67) 3044-2118, 3044-2102 ou 3044-2112

