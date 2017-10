IEL apresenta vagas de estágio em evento promovido pela UCDB

“Saberes em Ação termina hoje (26) - Divulgação

Na 4ª edição do “Saberes em Ação”, que termina hoje (26) no campus da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) em Campo Grande (MS), o IEL conta com um estande para divulgação e encaminhamento de estágios. Além disso, o espaço ainda oferece um momento de entretenimento com uma roleta com desafios e prêmios.

Segundo a coordenadora da área de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos, o “Saberes em Ação” é uma oportunidade para que o instituto possa apresentar as vagas de estágio para os acadêmicos presentes no evento. “Estamos aqui com o intuito de divulgar nossas vagas de estágio e orientar os jovens para o mercado de trabalho. E além do objetivo de informar, também resolvemos promover uma interação com os visitantes do nosso estande com a roleta, que traz desafios com temas da atualidade”, explicou.

Na avaliação da acadêmica de Direito, Viviane Yule, o estande do IEL é interessante para divulgar para a comunidade acadêmica as vagas de estágio. “Sempre estamos procurando estágio para aperfeiçoar nossa formação, então é muito legal ter essa feira da UCDB e a presença do IEL aqui”, comentou.

O acadêmico de Educação Física, Yan Richel, elogiou a iniciativa do IEL em estar presente na feira da UCDB. “Gostei muito do estande, que alia informação e entretenimento. É uma oportunidade muito boa para nós, acadêmicos, que estamos buscando vagas de estágio, ter o IEL aqui tão pertinho”, disse.

Já a acadêmica de Medicina Veterinária, Amanda Alves Rosa Taveira, se divertiu com a roleta. “Adorei o estande! Pude me divertir um pouco e ainda saber mais sobre vagas de estágio. Como estou no começo do curso, é algo bem difícil de conseguir, mas agora já peguei as informações necessárias e vou ficar de olho no site do IEL”, finalizou.

Sobre o evento

Considerado o maior evento científico de Mato Grosso do Sul, que ganha este ano status internacional, o Saberes em Ação é realizado pela UCDB e conta com estandes dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e outras instituições, mesas-redondas, palestras com especialistas nacionais e internacionais de diversas áreas.

O evento tem a participação de alunos do ensino médio, da graduação, professores, colaboradores. Entre os objetivos do Saberes em Ação está a promoção da difusão do conhecimento e o intercâmbio entre ensino-pesquisa-extensão da UCDB, divulgação da produção acadêmica, a reflexão teórico-metodológica envolvida nas experiências de cunho científico dos docentes, discentes e técnicos administrativos da Instituição, entre outros.