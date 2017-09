IEL abre inscrições para o curso de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho

Parte do portfólio de capacitações na área de gestão empresarial, o IEL oferece o curso “Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho", que será realizado de 2 a 6 de outubro para empresários e gestores interessados em apresentar e implantar nas empresas práticas de gestão de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Os interessados podem se inscrever pelos telefones (67) 3044-2103 ou 3044-2106 ou pelo sitewww.ms.iel.org.br/cursos.

Durante os quatro dias, o treinamento será realizado das 18h30 às 22h30, na sede do IEL, em Campo Grande (MS). Além de conhecer aspectos técnicos da gestão de SST, o participante desenvolverá competências no que diz respeito ao gerenciamento dos processos, com foco nos colaboradores e análise crítica dos fatores organizacionais. “Afinal, manter a integridade física e mental do trabalhador, evita prejuízos para a empresa e sociedade”, analisou o gestor da área de capacitação do IEL, Luís Alberto Pereira.

Entre os temas abordados ao longo do curso, que tem carga horária de 20 horas, estão o diagnóstico e mapeamento de processos; identificação de perigos, avaliação de risco e medidas de controle, requisitos legais e outros requisitos; controle operacional e plano de ação.

