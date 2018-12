IDAMS entrega homenagem a Presidente da OAB/MS

Mansour Elias Karmouche, recebeu nesta quinta-feira (13) placa de homenagem da Diretoria do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) - Divulgação

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche, recebeu nesta quinta-feira (13) placa de homenagem da Diretoria do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS).

A condecoração foi entregue pelo apoio durante o ano de 2018 em prol do instituto, que foi criado em 29 de janeiro deste ano.

“Em menos de um ano de criação, nós conseguimos realizar vários eventos, bem como, o de trazer o 33° Congresso Brasileiro de Direito Administrativo para ser realizado em 2019 na Capital. Tivemos sempre o apoio incondicional da Ordem dos Advogados do Brasil. Sempre fomos muito bem recebidos e atendidos pelo Presidente e toda Diretoria. Essa homenagem é um agradecimento pela parceria da OAB no engrandecimento e fortalecimento do instituto”, disse o Presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda da Silva.

“Ninguém constrói nada sozinho”. Com essas palavras, o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, agradeceu a homenagem do instituto. “Quanto mais união tivermos, mas resultados teremos. Essa parceria, não apenas com o IDAMS, mas com outras entidades traz frutos para a advocacia. Esse é o nosso objetivo, a melhoria da nossa classe e da sociedade sul-mato-grossense. Eu recebo essa homenagem em nome de toda Diretoria da Seccional de Mato Grosso do Sul e agradeço imensamente essa parceria. Nós continuaremos esse trabalho, com toda certeza, nesse próximo ano”.

Entregaram a homenagem a OAB/MS o Presidente João Paulo Lacerda da Silva; o Vice-Presidente Jean Phierre Da Silva Vargas; a Diretora Secretária Ana Paula Martins Pereira de Assunção; o Conselheiro José Cláudio Barbosa Silva e o sócio Eliton Carlos Ramos Gomes.