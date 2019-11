IDAMS entrega 100 obras de Direito Público à Câmara Municipal de Dourados

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (11) da Câmara Municipal de Dourados, o presidente do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul), João Paulo Lacerda da Silva, fez a doação de 100 livros de Direito Público ao acervo da Casa de Leis. As obras foram entregues ao presidente da Câmara, vereador Alan Guedes (DEM). Também participou do ato de doação o vice-presidente do Instituto, Jean Phierre Vargas.



Para João Paulo Lacerda, “o projeto de doação dessas obras literárias faz parte do nosso intuito de propagar, divulgar e difundir o Direito Administrativo em Mato Grosso do Sul. Anunciamos fazer essas doações a órgãos públicos e servidores públicos do Estado e o primeiro ato foi esse realizado junto à Casa de Leis do município de Campo Grande, agora estamos aqui em Dourados para fazer o mesmo”, declarou, informando ainda que as obras foram cedidas ao IDAMS pela Editora Fórum.



Já o presidente da Câmara de Vereadores da Dourados fez questão de agradecer ao IDAMS pela doação dos livros e completou que as publicações serão incorporadas ao patrimônio da Casa de Leis. “Os livros ficarão à disposição dos servidores e vereadores”, pontuou.