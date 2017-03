HU-UFGD recepciona 30 residentes das áreas Médica e Multiprofissional

Novos residentes foram recepcionados nesta manhã (1), no auditório do HU-UFGD / Divulgação/Assessoria

As atividades de 2017 nos programas de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) tiveram início na manhã desta quarta-feira (1), com a recepção feita pelos preceptores e coordenadores aos 30 novos residentes.

São 18 integrantes da Residência Médica: seis em Clínica Médica, seis em Pediatria, quatro em Ginecologia e Obstetrícia e dois em Cirurgia Geral. Na Residência Multiprofissional em Saúde, são quatro enfermeiros, quatro nutricionistas e quatro psicólogos, metade para cada uma das áreas de concentração: Atenção Cardiovascular e Saúde Indígena.

A recepção começou com as boas-vindas e uma rápida apresentação da superintendente do HU-UFGD, Mariana Croda. Ela falou sobre a história do hospital, enfatizou a importância do atendimento prestado à população e frisou o caráter indissociável do ensino aliado à assistência de qualidade.

“Atendemos aqui uma população de aproximadamente 800 mil pessoas dos municípios que compõem a microrregião, com a característica peculiar de que grande parcela dessa população é indígena. Estamos vivendo um momento de transformação, buscamos um atendimento cada vez mais humanizado, e vocês, a partir de agora, fazem parte da construção dessa nova realidade”, disse.

A chefe do Setor de Gestão do Ensino do HU-UFGD, Maria Aparecida dos Santos Pires, na acolhida aos médicos residentes, falou da importância do aprendizado que vai além da técnica: “Somos defensores da Residência Médica, porque sabemos que é onde acontece um grande crescimento na postura profissional e ética”.

Ao longo do dia, os profissionais passam por visita às dependências do hospital e por diversas capacitações, como o treinamento para uso do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), sistema pelo qual é registrada toda movimentação assistencial e administrativa da instituição.

A equipe da Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST) também promove uma série de mini palestras, em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e o Laboratório, para repassar as informações e orientações necessárias para uma boa integração às rotinas do hospital.

Os programas de residência

Todos os anos, o HU-UFGD abre vagas para novos residentes em seus programas de Residência Médica e Residência Multiprofissional, já tendo formado 108 especialistas desde 2011, quando as primeiras turmas finalizaram os estudos. São profissionais recém-formados em cursos superiores de Dourados e de todo o Brasil, que buscam especialização.

A Residência Médica oferece as seguintes áreas de concentração: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina Geral de Família e Comunidade. Já a Residência Multiprofissional oferta as áreas de Atenção Cardiovascular e Saúde Indígena, destinadas a profissionais da Psicologia, Nutrição e Enfermagem.

Os processos seletivos são realizados todos os anos, entre outubro e janeiro, e são coordenados pelo Centro de Seleção da UFGD. Mais informações podem ser acessadas aqui.

