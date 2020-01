Hotel é condenado a indenizar pais de vítima que morreu afogada na Capital

O hotel alega que não teve participação no incidente que vitimou o filho dos autores - Foto: Divulgação

Um hotel de Campo Grande foi condenado a pagar R$ 264.000,00 por danos morais para pais de vítima que se afogou em lago no dia 7 de novembro de 2016 enquanto andava de caiaque. O homem não sabia nadar e morreu afogado.

Segundo os pais, a vítima e sua colega de trabalho obtiveram autorização de funcionários do hotel para o uso dos caiaques. Após adentrarem com os equipamentos no lago, perceberam que os caiaques estavam furados e afundaram no lago. Começaram a entrar em desespero, pois não sabiam nadar e não havia equipamento de proteção (colete salva vidas) tampouco equipamento de salvamento.

Ainda de acordo com os pais, o hotel não prestou qualquer apoio de ordem material ou moral. Disseram ainda que o rapaz era o apoio da família e mantinha a casa de seus pais.

Em contrapartida, o hotel alega que não teve participação no incidente que vitimou o filho dos autores e que o contrato para a realização de evento no local não incluía a disponibilização e utilização das áreas de lazer do hotel, dentre elas, o lago. Completa ainda que a vítima e duas colegas pegaram dois caiaques que estavam numa sala de acesso restrito aos funcionários e que jamais houve autorização para a retirada dos caiaques.

Para o juiz José de Andrade Neto, as provas dos autos evidenciam a culpa do hotel. "Ao contrário do que foi narrado pela defesa, ficou muito claro nos depoimentos das testemunhas que os hóspedes do hotel, após encerramento das atividades do congresso do qual participavam, costumavam usufruir da área de lazer, utilizando o amplo espaço livre disponível, da área da piscina e também do lago".

Além disso, para o juiz ficou demonstrado nos depoimentos das testemunha que, por negligência dos prepostos do hotel, os caiaques e pranchas de stand up já estavam nas margens do lago quando foram utilizados por elas e pela vítima.

Na sentença, Andrade apontou que a perícia comprovou que os caiaques estavam danificados e impróprios para o uso, revelando novamente negligência do hotel. Ele reconheceu a culpa concorrente da vítima que, mesmo não sabendo nadar, optou por fazer uso do instrumento de recreação aquática.