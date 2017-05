Hoteis de Campo Grande realizam Festival Culinário Peruano a partir de hoje

De 16 a 31 de maio, os hoteis Ibis e Novotel Campo Grande promovem o Festival Culinário Peruano na capital. O evento faz parte da programação da Accor Hoteis no em seis países da América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Peru, a fim de celebrar a gastronomia peruana.

Conhecida pelo ceviche e pelo pisco sour, a culinária peruana é bastante rica. Pelo quinto ano consecutivo, o Peru foi eleito o Melhor Destino Culinário do Mundo pelo World Travel Award (WTA), premiação com 23 anos de trajetória que celebra a excelência nos setores da indústria turística e de viagens do mundo. A gastronomia peruana ficou à frente das tradicionais italiana, francesa, mexicana, japonesa, espanhola e tailandesa, confirmando o favoritismo.

“A riqueza de ingredientes, cores, sabores, aromas e texturas da culinária peruana faz com que ela agrade diversos tipos de paladar e seja uma das favoritas dos turistas”, acredita o cônsul do Peru em São Paulo, Arturo Jarama.

O chef de cozinha Miguel Ángel Rodriguez será o para ser responsável pelo cardápio no Novotel Campo Grande, enquanto o peruano Rolando Limo, que mora no Brasil, será responsável pelo cardápio no Ibis Campo Grande.

“Trabalhamos com hospitalidade desde a estadia até experiências gastronômicas que possam proporcionar momentos memoráveis para os nossos clientes. O Festival Peruano é uma forma de estimular a troca de culturas entre Brasil e Peru, reforça Carlos Bernardo, gerente de Food & Beverage da rede no Brasil.

Os cardápios oferecidos por cada restaurante variam de hotel para hotel, assim como os valores. No Ibis Campo Grande por exemplo uma das opções é o ceviche tradicional, já no Novotel Campo Grande os clientes podem contar com chupe de frutos do mar e para sobremesa um pudim de quinoa. Os pratos tem valores a partir de R$18,90 com diversas opções de bebidas a parte.

Informações e reservas : Novotel Campo Grande (67) 2106-5900 e Ibis Campo Grande (67) 2106-1999.

De 16 a 31 de maio, a AccorHotels, líder de viagens, estilo de vida e inovações digitais, promoverá o Festival Culinário Peruano em 132 hotéis da rede, em seis países da América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Peru, a fim de celebrar a gastronomia peruana. No Brasil, 116 hotéis dos segmentos econômico, midscale e luxo participam com cardápio especial.

A AccorHotels trouxe o chef de cozinha do país homenageado Miguel Ángel Rodriguez para ser responsável pelos preparativos no segmento midscale, enquanto o peruano Rolando Limo, que mora no Brasil, será responsável nos hotéis do segmento econômico; os hotéis de luxo oferecem menu coordenado pelo chef Victor Hugo.

“Trabalhamos com hospitalidade desde a estadia até experiências gastronômicas que possam proporcionar momentos memoráveis para os nossos clientes. O Festival Peruano é uma forma de estimular a troca de culturas entre Brasil e Peru. Tivemos o apoio do Consulado e da Embaixada do Peru para a realização deste grande evento em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Manaus”, reforça Carlos Bernardo, Gerente de A&B AccorHotels América do Sul.

O Le Club AccorHotels é o programa de fidelidade do Grupo e conta com mais de 30 milhões de associados no mundo. Na América do Sul, são mais de 3,3 milhões de usuários que terão 15% de desconto. Os clientes peruanos que apresentarem a identidade do País, provando a nacionalidade, também terão 15% de desconto no Festival.

Os cardápios oferecidos por cada restaurante variam de hotel para hotel, assim como os valores. Nos hotéis do segmento econômico uma das opções é o ceviche tradicional, no midscale os clientes podem contar com chupe de frutos do mar e para sobremesa um pudim de quinoa. Já nos hotéis de luxo, destaca-se o torresmo peruano e a sobremesa tres leches para finalizar a refeição.

Os menus dos restaurantes QCeviche! são destaques no Festival. No ibis Styles Barra Funda e no ibis Styles Faria Lima, ambos em São Paulo, há opções fartas com preços justos, características intrínsecas ao restaurante. No segundo semestre do ano, o ibis Miraflores, no Peru, também contará com um restaurante da marca.

« A AccorHotels acredita no potencial da gastronomia peruana e no conceito QCeviche!, que proporciona uma experiência por meio de pratos bem elaborados, ambiente vibrante e atendimento diferenciado », comenta Lucas Demetrescu, Gerente de A&B das marcas econômicas da AccorHotels América do Sul.

Confirme a lista dos hotéis participantes do festival no link:

