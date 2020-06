Homem é detido por pesca predatória no rio Aquidauana

O pescado será doado para instituições filantrópicas. Durante a fiscalização, a equipe ainda cortou 53 anzóis de galho que estavam armados no rio. - ( Foto: Divulgação/ Polícia Militar Ambiental)

Equipes da Polícia Militar Ambiental e o Imasul que trabalham no rio Aquidauana no município de Rochedo, realizam uma operação conjunta, que teve início no dia (24) às 8h00, deteve na quinta-feira (25), pescador de 24 anos por pesca predatória. O infrator foi surpreendido em uma embarcação, quando acabara de retirar um peixe da espécie pintado, medindo 1,2 metro e com 12 kg, de um anzol de galho (petrecho proibido), que ele havia armado, o qual ainda estava fisgado no pescado. Um motor de popa com tanque de combustível, um barco, o peixe e o anzol de galho foram apreendidos.

O rapaz, residente em Terenos, responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.000,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas. Durante a fiscalização, a equipe ainda cortou 53 anzóis de galho que estavam armados no rio.