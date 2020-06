Homem é autuado em R$ 13 mil por desmatamento ilegal de vegetação nativa

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual. - ( Foto: Polícia Militar de MS)

Policiais Militares Ambientais, realizaram fiscalização ontem (27) no município de Bela Vista, em uma fazenda localizada à margem da rodovia MS 384 e encontraram um desmatamento ilegal de 42,5 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado. O desmatamento verificado por imagem de satélites ocorrera há algum tempo e a área já estava com plantio de pastagem e criação de gado bovino. Em meio a pastagem ainda havia restos de galhadas e de madeira proveniente da vegetação desmatada, o resto fora explorada.

As atividades foram interditadas e o infrator (71), residente em Ponta Porã, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 12.900,00. Ele também responderá por crime ambiental com pena de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

