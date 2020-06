Holanda e Alemanha têm feridos e presos em protestos contra quarentena por covid-19

'Liberte nossos idosos', diz a faixa levada por manifestante em ato contra quarentena em Haia - (Foto: Robin Van Lonkhuijsen/AFP)

Vários policiais alemães ficaram feridos em confrontos com moradores de um prédio na cidade de Goettingen, que ficou em quarentena após o aparecimento de um surto de coronavírus, informaram autoridades neste domingo, 21.

Na Holanda, a polícia dispersou com jatos d'água manifestantes contrários às políticas de combate à covid-19 do governo e prendeu dezenas de pessoas em Haia.

Na cidade alemã, a violência começou no sábado, quando um grupo de residentes tentou atravessar uma barreira de metal instalada para conter as 700 pessoas que moravam no complexo residencial e impedir o contágio.

Alguns atiraram pedras e pedaços de madeira nos agentes de segurança, disse o chefe da polícia, Uwe Luehring, a repórteres neste domingo.

Os moradores do imóvel ficaram em quarentena na quinta-feira, depois que dois deles testaram positivo para covid-19. Na sexta-feira, 120 pessoas que residem no prédio foram diagnosticadas com a doença.

Goettingen é um dos vários surtos que surgiram na Alemanha depois que as restrições impostas para combater o coronavírus foram reduzidas em maio.

Na Holanda, em Haia, centenas de manifestantes se reuniram no centro da cidade com faixas para protestar contra as medidas, incluindo a que prevê distância de 1,5 metro.

O prefeito Johan Remkes inicialmente proibiu o protesto, mas depois liberou por um tempo limitado.

A polícia disse que a manifestação foi pacífica até que um grupo de torcedores entrou em confronto com a polícia na Estação Central, jogando pedras e garrafas.

"A polícia cercou os manifestantes e deteve dezenas de baderneiros, de acordo com a legislação sobre manifestações", disse a polícia em Haia.

Restaurantes, cinemas, cafés, museus e esplanadas foram autorizados a abrir em 1º de junho, mas com rigorosas medidas de distanciamento. A Holanda registrou 49.593 casos e 6.090 mortes pelo novo coronavírus. /AFP