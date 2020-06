Hoje é o último dia para preenchimento e validação do PGDI

O prazo para o Preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) encerra nesta quinta-feira (04.06). - (Foto: Arquivo)

O prazo para o Preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI), referente a primeira fase do ciclo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI), encerra nesta quinta-feira (04.06).

Nesta etapa o gestor, junto com o seu liderado, descreve as entregas que devem ser executadas durante o ano, assim como as competências necessárias, ações para desenvolvimento e pontos fortes.

Após o líder finalizar o preenchimento, o servidor deve entrar no seu sistema para efetuar a validação. Caso contrário, o processo não tem continuidade. O preenchimento e a validação do PGDI devem ser realizados através do site do programa Gestão por Competência: www.gestaoporcompetencia.ms.gov.br.

Ainda integram o cronograma do ciclo 2020, a fase de acompanhamento prevista para o período de 1º a 30 de agosto e preenchimento do Termo de Avaliação de Desempenho Individual (Tadi) entre 03 de novembro a 12 de dezembro. Já a publicação da ADI está prevista para o dia 29 de janeiro de 2021 e a homologação com o resultado final será publicada no dia 23 de março de 2021.