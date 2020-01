Hemosul entra em estado de emergência e convoca doadores de todos os tipos sanguíneos

Estoque atual está abaixo dos 10%. - REPRODUÇÃO

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) entrou em estado de emergência nesta quinta-feira (23), e a convocação é para doadores de todos os tipos sanguíneos, mas especialmente doadores de O positivo e O negativo.

O Hemosul atende hospitais públicos e privados do Estado e conforme a unidade, há inúmeros pacientes internados, precisando de plaquetas, e o estoque atual está abaixo dos 10%.

Para ajudar na reposição dos estoques da rede Hemosul para produção de plaquetas, procure uma das unidades de coleta do Estado. Em Campo Grande, é possível doar no Hemosul da Avenida Fernando Correa da Costa, e no Hemosul do Hospital Regional. No interior, há unidades em Dourados, Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas.

Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos direto na página do Hemosul. Clique aqui.