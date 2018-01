Chopp em dobro e o melhor cheeseburger do mundo são pedidas para aproveitar o horário de verão

Quem for comemorar o aniversário no Madero Steak House também ganha a primeira rodada de chopp para toda a mesa - Divulgação

Quem ficou em Campo Grande nas férias não precisa desanimar. É tempo de aproveitar com amigos e familiares as horas a mais de sol que o horário de verão proporciona. A sugestão é curtir o Happy Hour do Madero.

De segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas, é possível saborear um cardápio especial com porções, sanduíches e pratos com preços diferenciados. O Cheeseburger Madero, por exemplo, conhecido como o melhor do mundo, de R$37 sai por R$27, acompanhado de fritas e o Madero Bacon Super, com nada menos que 10 fatias de bacon, de R$48 custa R$34 durante o happy hour.

As porções chegam a ter 30% de desconto. Uma das mais pedidas, a linguicinha de pernil defumada e grelhada na churrasqueira, acompanhada de pão crocante, farofa e chimichurri, custa R$26, enquanto o preço em outros horários é de R$37.

Além disso, a carta de vinho, durante o período, ganha desconto de 20% e os chopps Heineken e Amstel na caneca congelada e os drinks, como caipirinhas, gim tônicas e palomitas, são em dobro.

Quem for comemorar o aniversário no Madero Steak House também ganha a primeira rodada de chopp para toda a mesa, no horário do happy hour. Já o aniversariante do dia ganha um brownie de sobremesa

O restaurante Madero fica no primeiro piso do Shopping Campo Grande. É possível acessar o cardápio de happy hour pelo site do restaurante: https://www.restaurantemadero.com.br.