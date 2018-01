Habib's agora é iFood!

O iFood - líder em delivery on-line de comida no Brasil - divulgação

Ótima notícia para quem gosta de boa comida, excelentes preços e toda a comodidade que puder ter: a rede Habib's acaba de oficializar com a plataforma iFood a maior parceria do país no mercado de delivery de alimentação.

O Habib's, rede brasileira especializada em comida árabe, conhecida por aliar qualidade aos menores preços possíveis, era uma das marcas mais solicitadas e aguardadas pelos usuários do aplicativo.

"O Habib's é uma das maiores redes do Brasil e um dos restaurantes que nossos usuários mais procuram no aplicativo. Foram 15 milhões de solicitações para entrada do restaurante no iFood. Era um parceiro que queríamos muito contar na plataforma e estamos muito felizes por concretizar isso agora", diz Carlos Moyses, CEO do iFood.

Foram mais de 400 mil buscas entre março a novembro de 2017 pelo restaurante. "O iFood acredita muito no sucesso dessa parceria. Quando analisamos o comportamento da culinária árabe na plataforma, o prato 'esfiha' e o termo 'árabe' são, respectivamente, o segundo e sexto itens mais pesquisados dentro de suas categorias", completa Moyses.

Trata-se de uma parceria de gigantes. De um lado uma rede com 450 restaurantes, presente em 15 estados brasileiros e que atende como um todo 200 milhões de clientes por ano. E do outro a maior plataforma online de delivery, que atende 6,2 milhões de pedidos na América Latina por mês.

O delivery através do iFood terá início em 20 de janeiro, data final de implantação em todas as unidades que iniciaram o rollout no dia 20 de dezembro passado, operando em 250 restaurantes Habib's e 33 restaurantes Ragazzo (rede de comida italiana do Grupo) em localidades como Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo capital e interior, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Salvador, Fortaleza, Manaus e Belém, entre outras. No total serão cerca de 180 municípios que poderão pedir e receber as delícias do Habib's e Ragazzo através do iFood, com taxa de entrega variando de acordo com a localização do cliente.

"Temos certeza do sucesso da parceria com o iFood e estamos investindo muito na formação e contratação de profissionais para atender os novos clientes com qualidade, rapidez e aos menores preços possíveis. Atualmente, atendemos mais de 3,5 milhões de pedidos por ano, representando 8% do faturamento no Habib's e 5% no Ragazzo. Nossa expectativa é aumentar os pedidos em 80%, já no primeiro ano. Estamos confiantes e trabalhando muito para isso." diz Alberto Saraiva fundador e presidente do Grupo Habib's.

"No próximo dia 29 de janeiro faremos um evento reunindo 1000 pessoas de todo Brasil envolvidas com a operação delivery das nossas lojas. Será o lançamento oficial da entrada no iFood, reforçando e redirecionando toda nossa estrutura na busca do maior e melhor delivery de fast food do Brasil." Completa Alberto Saraiva



