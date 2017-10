Grupo Pereira abre sua 63ª unidade de negócios no Brasil

A matriarca da família Pereira, Hiltrudes Pereira, a "Dona Trude", cerra a fita de inauguraao - Chan / WeArt

Inaugurou na última quarta-feira (25) mais uma unidade do Fort Atacadista em Santa Catarina, na cidade de Porto Belo. Detentor também das marcas Comper (supermercados) e Atacado Bate Forte, o Grupo Pereira abriu a sua 63ª unidade de negócios no Brasil. Com um investimento de R$ 35 milhões, a nova loja mantém as características da bandeira Fort Atacadista, onde os clientes podem optar entre comprar no atacado ou no varejo, com preços atrativos e mantendo a qualidade nos produtos e serviços.

A inauguração contou com a presença do Prefeito de Porto Belo, Emerson Luciano Stein, e dos membros da diretoria do Fort Atacadista, os irmãos Manoel (Vice-Presidente de Expansão), Beto (Presidente), Inácio (Vice-Presidente Administrativo), João Pereira (Vice-Presidente de Marketing), Irani (Diretora de Atendimento ao Cliente) e Ivani Pereira (Diretora Jurídica).

Contando com 10 mil m² de área construída, mais de 8.000 itens entre alimentos, bebidas, perecíveis, perfumaria, limpeza e bazar, a loja iniciou as suas atividades gerando 170 novos postos de trabalho.