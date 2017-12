Grupo Guerreiros do Amor realiza ceia natalina para moradores em situação de rua

O Grupo Guerreiros do Amor existe há dois e foi idealizado pela assistente social, Jessei Leal.Com dois filhos dependentes químicos que atualmente estão em tratamento, Jessei se viu abandonada e julgada pela sociedade. Decidida a fazer algo para mudar a sua realidade e ajudar outras mães que pudessem estar na mesma situação, ela montou o grupo 'Guerreiras do Amor', onde fazia palestras e rodas de conversa na Secretária de Políticas Públicas para Mulheres.

Essa problemática vivida por elas fez com que se criasse um vínculo de diálogo, compreensão e autoajuda. Nesta caminhada ela ganhou duas importantes aliadas a primeira Secretaria da Casa da Mulher Brasileira, Liz Daniele Derzi de Matos, psicologa, Maria Doroteia, e a assistente social, Helaine Bitencourt. O grupo foi se fortificando e juntas decidiram que poderiam fazer mais. Então,uma vez por semana elas iam a lugares ermos da Capital, para distribuir lanches aos moradores em situação de rua. Neste ano, mais pessoas começaram a conhecer o trabalho das Guerreiras do Amor, participando da entrega dos lanches e com a inclusão de homens voluntários o grupo mudou o nome para 'Guerreiros do Amor'.

Vale ressaltar, que o grupo não possui credo religioso, exclusão de gênero ou étnico-racial.

No fim de ano os Guerreiros do Amor organizam uma ceia natalina chamada de 'Ceia do Amor', onde servem um jantar completo, na Praça das Araras toda decorada, com cadeiras, atrações musicais e a entrega de kits higiene pessoal.

O objetivo é prestar assistência, distribuir carinho e tratá-los com dignidade e respeito. Fazendo que eles se lembrem do convívio social e/ou com seus familiares e quem sabe alguns até retornem aos seus lares. Essa esperança esteve presente no coração de muitos integrantes do grupo, que em vários momentos de suas vidas tiveram seus entes desaparecidos, sem ter o que comer ou vestir vivendo nas ruas. A ação é compartilhada com toda a sociedade, todos que sentirem em seu coração de ajudar pode ir no dia e procurar pela Jessei. "Voluntários são sempre bem-vindos" Ressalta.

Serviço - A Ceia do Amor acontecerá neste domingo (24), véspera de Natal, a partir das 19 horas, ao lado da Praça das Araras.