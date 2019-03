Grupo de arte da Semed se prepara para apresentar novo espetáculo neste ano

Semed1

A DEAC (Divisão de Esporte, Arte e Cultura), da Secretaria Municipal de Educação esta preparando para os alunos da Rede Municipal de Ensino, no letivo de 2019 um novo espetáculo de apresentação.

O Grupo Arte DEAC nasceu do intuito de despertar nos alunos e professores o interesse de ler e contar histórias despertando assim o gosto pela leitura e pela criação literária. As apresentações dos técnicos da Divisão, já possui quase um ano de atuação.

Ao todo o Grupo já se apresentou em 57 Unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Foram mais de 10.000 espectadores que assistiram o espetáculo de contação de histórias “Histórias de nossa terra”.

Neste ano de 2019 o grupo já se prepara para novo espetáculo ainda mais criativo sem perder a simplicidade e a originalidade, sempre pensando em apresentações que possam inspirar o professor em suas atividades em sala de aula.

Para chegar a um resultado singelo e carismático, recheado de conteúdo e poesia o Grupo do DEAC tem uma rotina de estudos e pesquisa que envolve artes visuais, música, literatura, teatro, oralidade e mediação de leitura.

Uma das professoras que esta participando da criação dos espetáculos, Michelly Dominique, explicou o que virá de novidade para os alunos da Rede Municipal.

“A novidade para este ano serão dois espetáculos. Um voltado para a educação infantil do 2° ano e o outro para maiores. O espetáculo infantil esta sendo produzido em cima de musicas e parlendas populares. Brincamos com a musica e com jogos cantados. As crianças e professores são se identificar com a proposta”, explicou a técnica de arte da DEAC, Dominique.

Dominique ainda mencionou que o segundo espetáculo esta sendo preparado para falar sobre a afetividade e as relações sociais pensando na cultura da paz, na empatia e esperança. Com esta temática, se espera trazer a reflexão e valorização da vida.

A intenção dos técnicos da DEAC é transformar as apresentações em uma experiência encantadora e transformadora para os nossos alunos e professores da Rede Municipal.