Grupo arte de contação de histórias participa de concurso de música nacional

Duas músicas do grupo de contação de histórias Arte Deac, da Secretaria Municipal de Educação (Semed) estão entre os 160 selecionados de todo o país para a etapa final do “Meu Pequeno Festival”, concurso cultural de abrangência nacional, criado pelo educador musical do Rio de Janeiro, Marcelo Serralva.

O grupo está concorrendo com duas músicas autorais, são elas “O Camaleão” composição de Rafael Bendô, e “O Marinheiro” de Adriana Portugal.

Com elementos autorais elaborados para o divertimento direto do público infantil, a competição conta com a participação de educadores e artistas de todo o país.

“O Meu Pequeno Festival” vai premiar o primeiro lugar com um videoclipe em animação 2D para a música escolhida pelos jurados. Já os três primeiros trabalhos favoritos do público irão ganhar um kit de instrumentos de musicalização infantil, kits de jogos musicais e uma gravação em estúdio.

A votação ocorre pela internet no site oficial do Festival. Para votar na música escolhida é necessário que o avaliador entre no site, clique no coração cinza e espere até ficar vermelho para confirmar a escolha.

Segue abaixo os links para acesso a páginas oficial de votação do Festival para selecionar o Grupo Arte Deac.

https://meupequenofestival.com.br/bom-dia-todas-as-cores-leonnardo-vieira/

https://meupequenofestival.com.br/la-vai-o-marinheiro-adriana-portugal/

O grupo

O Grupo Arte Deac surgiu em 2018 com o intuito de ativar nos alunos e professores, o interesse de ler e contar histórias, enriquecendo o gosto pela leitura e pela criação literária.

O grupo já fez mais de 105 apresentações para um público que somado chega a mais de 25 mil espectadores. Além das escolas da Reme, cidades do interior do Estado também tiveram a oportunidade de prestigiar os espetáculos que sempre divulgam por meio de histórias a cultura sul-mato-grossense.