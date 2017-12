Grife de revestimentos faz doação para Vaquinha Social

A iniciativa é incentivada pela franqueadora, que fica em Santa Catarina e elegeu o Lar Santa Maria da Paz, localizado em Tijucas, para ajudar, proporcionando um Natal e Ano Novo com mais sorrisos e felicidade para aqueles que mais precisam - Divulgação

Por acreditar que cuidar do futuro é também cuidar das pessoas, a Portobello? Shop Campo Grande, que integra a rede de lojas da Portobello, desenvolve uma ação diferente este final de ano: troca os tradicionais brindes por sorrisos e solidariedade, revertendo à verba que seria direcionada para a confecção ?de ?presentes natalinos para a Associação Vaquinha Social.

?A iniciativa é incentivada pela franqueadora, que fica em Santa Catarina e elegeu o Lar Santa Maria da Paz, localizado em Tijucas, para ajudar, proporcionando um Natal e Ano Novo com mais sorrisos e felicidade para aqueles que mais precisam.

“Com essa ação, reafirmamos alguns de nossos compromissos: cuidamos das pessoas e do meio ambiente. Além de poupar recursos naturais, o fim de ano da rede Portobello Shop ainda vai ajudar inúmeras pessoas pelo país”, explica a gerente de marketing da rede, Simone Corrêa de Sousa.

SOBRE A PORTOBELLO SHOP - A Portobello Shop conta hoje com cerca de 150 lojas, localizadas em todas as regiões do Brasil. Site: www.portobelloshop.com.br

SOBRE O PORTOBELLO GRUPO - A Portobello, marca líder em revestimentos cerâmicos no Brasil, e a Pointer, nova marca do segmento com unidade fabril em Maceió, AL, voltada ao mercado do Nordeste, fazem parte do Portobello Grupo. As duas marcas juntas empregam mais de 3.000 colaboradores e produzem 50 milhões de metros quadrados ao ano e, mesmo tendo posicionamentos e públicos diferentes, compartilham valores como inovação, sustentabilidade e design. Com proposta de design democrático, a fábrica Pointer é a mais moderna e sustentável do país, projetada para produzir revestimentos diferenciados de forma competitiva. A Portobello Shop, maior rede de lojas do segmento no Brasil, com cerca de 150 lojas, próprias e franqueadas, e posicionamento voltado aos profissionais de arquitetura e decoração, é o principal canal de vendas da marca Portobello, que distribui também através das revendas multimarcas, vendas diretas às grandes obras e construtoras e exportação para os cinco continentes.