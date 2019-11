Governo quer ampliar a acessibilidade aos parques públicos no Estado

Para falar sobre como andam os parques públicos do Estado e as ações da Semagro neste sentido, esteve nesta segunda-feira (11) no programa Giro Estadual de Notícias o secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna - Foto: A Crítica

Ampliar a acessibilidade aos parques estaduais em Mato Grosso do Sul, preservando a natureza mas garantindo mais opções de lazer a população. Estes serão alguns dos assuntos debatidos amanhã (12) em Campo Grande no Simpósio de Uso Público em Parques no Mato Grosso do Sul.



O evento acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. A realização é da WWF-Brasil, em conjunto com a Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e apoio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul) e Instituto Semeia. Para falar sobre como andam os parques públicos do Estado e as ações da Semagro neste sentido, esteve nesta segunda-feira (11) no programa Giro Estadual de Notícias o secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna.



Hoje o Governo estadual tem 12 parques distribuídos pelo Mato Grosso do Sul com seus respeitos planos de manejo e conservação.

Segundo ele o objetivo do evento é conhecer e debater formas de uso público e concessões em Parques e outras áreas protegidas de Mato Grosso do Sul, utilizando boas práticas que promovam o desenvolvimento sustentável das regiões onde se localizam essas unidades de conservação.

Senna destacou que o crescimento na busca pela qualidade de vida em práticas como caminhadas em parques e trilhas na natureza motiva o Governo a ampliar o uso destas áreas que são fontes de lazer e sustentabilidade para a população. “Tem muita gente vindo aqui no morro do Ernesto, no Inferninho e pelo MS afora para fazer trilhas. Parece que é uma nova modalidade que as pessoas estão encontrando para fazer o lazer. Estamos falando de uma modalidade que pode inclusive impulsionar a economia das regiões onde nos temos estes parques. Isso não só em parques do Governo estadual mas de municípios que tem seus parques locais, que também podem debater este assunto pra colocar isso como uma alternativa”, frisou.



O secretário-adjunto afirmou que a intenção do Governo não é comprar novas áreas, mas sim aproveitar as já existentes. “Temos que intensificar o uso público colocar isso como uma forma de lazer. Fazer com que as pessoas se apropriem daqueles parques e entendam que eles são produtores de água no sentido de que tem muitas nascentes tem áreas preservadas tem uma rica biodiversidade. Nestes locais inclusive temos plantas que podem virar fármacos. Enfim a pesquisa cientifica pode ajudar nisso, então queremos trabalhar de uma forma que estes parques não sejam simplesmente um pedaço de mata preservada intocável. Este pedaço de mata ele precisa prestar o seu serviço e as pessoas precisam reconhecer e respeitar os serviços que são prestados por estas unidades conservacionistas”, salientou.

Parcerias e concessões

Para ampliar a utilização de forma sustentável destes parques, Senna destacou que o Governo estuda a idéia de trabalhar com concessão ou Parcerias Público Privadas (PPPs). “A partir deste debate do simpósio e uma oficina que teremos amanhã, queremos fazer uma avaliação de qual a melhor forma de fazer o aproveitamento destes parques. Se vai ser por concessão, privatização, autorização ou parceria público privada. Então vamos estudar isso”, avaliou. De acordo com o secretário os parques que estão nos planos do Governo são o Pantanal do Rio Negro na região do Pantanal, o Parque do Ivinhema na região do Conesul na fronteira com o PR, o Parque do Taquari em Costa Rica/Alcinópolis, o entorno da Gruta do Lago Azul em Bonito (a gruta pertence a União mas o entorno é unidade de conservação do Estado) o Parque do Prosa com o Parque das Nações em Campo Grande e o Parque Mata do Segredo também na Capital.