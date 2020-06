Governo prorroga suspensão das aulas presenciais na REE até 31 de julho

Unidades escolares da Rede Estadual seguirão abertas para atendimento e distribuição das atividades impressas aos estudantes sem conectividade.

Campo Grande (MS) – As aulas remotas na Rede Estadual de Ensino serão prorrogadas até o final do mês de julho. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25.6) pelo governador Reinaldo Azambuja durante a live de número 100, que fez uma retrospectiva das medidas adotadas pela gestão estadual para conter a pandemia do novo coronavírus, entre elas a suspensão das aulas presenciais.

“Decidimos prorrogar as aulas remotas na rede estadual e recomendar as redes privadas. Com o aumento exponencial que nós tivemos nessas últimas semanas não possível retomar as aulas presenciais”, declarou o governador, afirmando que as secretarias de Saúde e Educação, já estudam protocolos para serem implementados após este período, inclusive com kits individuais com máscara e álcool para proteção de alunos e profissionais da educação em um possível retorno das aulas, com menos alunos em turnos alternados após o período.

“Até o final de julho é muito prudente se mantivermos ainda sem as aulas presenciais, e manter essas aulas por vídeo, pelos meios de mídia digital, pela televisão que é um canal que nós contratamos para levar essas informações aos alunos e a todos vocês”, ponderou.

A medida anunciada vale para 210 mil estudantes matriculados nas 345 unidades da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS), que seguirão com atividades remotas até o encerramento do segundo bimestre, no dia 31 de julho.

As escolas da Rede Estadual seguirão com o funcionamento em regime de escala e a manutenção de atividades essenciais, como a distribuição dos materiais impressos para os estudantes que não possuem conectividade e atendimento à comunidade escolar – com data e horários previamente agendados.

O decreto que oficializa a prorrogação na REE e recomenda a medida às redes municipais e particulares, será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, dia 26 de junho.

Aulas remotas

Iniciadas no dia 23 de março, as Aulas Remotas foram iniciadas com o apoio de diversos canais para distribuição de conteúdo, como aplicativos e sites criados pelas escolas da REE. Como apoio, a Secretaria de Estado de Educação (SED) ampliou o uso da plataforma Protagonismo Digital, que funciona como um acervo de ferramentas para o ensino não presencial.

Para ampliar o atendimento, no dia 22 de abril foi lançada a parceria com a Google Inc. que possibilitou o acesso aos aplicativos da GSuite for Education, com e-mails criados para todos os estudantes e professores da Rede Estadual, viabilizando o acesso aos canais de suporte às aulas remotas.

Outra novidade foi o início da transmissão das aulas pela TV Aberta, por meio do sinal digital, no dia 25 de maio. Desde então, os estudantes passaram a contar com o suporte das atividades televisionadas, também disponíveis pela internet, diretamente pelo site da Secretaria.

Novidade mais recente, a parceria com a Microsoft também se tornou uma realidade a partir da última segunda-feira, dia 22 de junho, com a criação de contas que permitem o acesso aos aplicativos do pacote Office 365 e outras ferramentas, agora ao alcance de todos os estudantes e profissionais da educação da Rede Estadual.

Atendimento

Em levantamento recente, realizado pela SED, foi constatado que 91% dos estudantes matriculados na REE são atendidos virtualmente, seja de forma integral (somente pela internet) ou de forma parcial (com apoio de material impresso). Além disso, 7% – que não possuem conectividade – foram atendidos apenas com materiais impressos, fornecidos pelas escolas. Por fim, 2% não foram atendidos.

Formação

No dia 10 de junho, a SED também lançou uma importante novidade para os profissionais da educação de todo o Estado: a plataforma Vivescer. Voltada para a formação continuada, ela é composta de cursos certificados que, como parte do trabalho voltado para o Regime de Colaboração, ficam à disposição dos docentes de todas as Redes de MS.

A iniciativa foi idealizada em parceria com o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) e objetiva o suporte aos docentes que estão em casa para conter o contágio do novo coronavírus. De modo geral, o curso se trata de um convite ao autoconhecimento, autocuidado e mudança de práticas, aliado a uma rede de suporte rica e sempre disponível.

