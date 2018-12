Governo libera recursos para reforma geral da rede elétrica de escola estadual em Bandeirantes

O prazo para a conclusão das obras será de até 180 dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da ordem de execução do serviço - Edemir Rodrigues

Foi publicada nesta segunda-feira (10.12), no Diário Oficial do Estado (DOE), o Extrato de Ordem de Execução de Serviços que libera mais de R$ 300 mil em recursos, destinados à realização de obras de reforma geral na parte elétrica, manutenção e reforma parcial da cobertura e pintura da EE Ernesto Solon Borges, localizada no município de Bandeirantes.

Responsável por atender 519 estudantes, matriculados no Ensino Fundamental (6º ao 9 ano), Ensino Médio (1º ao 3º) e EJA – Conectando Saberes (Educação de Jovens e Adultos), a unidade escolar vai receber o total de R$ 326.182,12 em recursos oriundos do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Educação (SED), como parte integrante do Programa de Trabalho que visa o investimento na construção, reforma, ampliação e adaptação da Rede Estadual de Ensino (REE).

O prazo para a conclusão das obras será de até 180 dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da ordem de execução do serviço.