Governo lança amanhã edital para contratar 17 profissionais para gestão de recursos hídricos

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado publica na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (22.3) – Dia Mundial da Água – o edital de Processo Seletivo Simplificado – SAD/SEMAGRO/IMASUL/2019, para contratação temporária de 17 profissionais, de nível médio e de nível superior para a equipe técnica que atua no PROGESTÃO (Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas) em Mato Grosso do Sul.

O edital foi assinado na manhã desta quinta-feira (21) pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Ricardo Eboli, diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), na abertura da 41ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso do Sul (CERH/MS). “Nós temos um convênio com a Agência Nacional de Águas (ANA) que nos permite esse tipo de contratação e a demanda desses profissionais se faz necessária para o cumprimento das metas do plano estadual de recursos hídricos”, afirmou o secretário Jaime Verruck.

As inscrições para o processo seletivo simplificado serão abertas de 27 a 29 de março, das 8h às 12h, no auditório do Imasul. Serão 17 vagas visando a seleção de pessoal para desempenhar as funções de Analista de Recursos Hídricos (Ensino Superior, com graduação em Geologia, Geografia, Engenharias) e de Técnico Administrativo (Ensino Médio). A remuneração varia entre R$ 1.700,00 e R$ 2.800,00, com carga horária de 40 horas semanais.

Mais detalhes no edital do Diário Oficial desta sexta-feira (22.3).

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Famliar (Semagro).