Governo investe em reforma de escolas em Maracaju; obras beneficiam mais de 2 mil alunos

Com investimento de R$ 5,2 milhões em reformas de prédios escolares em Maracaju, o Governo de Mato Grosso do Sul beneficia diretamente mais de dois mil alunos da Rede Estadual de Ensino. No sábado (27), o governador Reinaldo Azambuja esteve na cidade para entregar e lançar investimentos na área da Educação.

Na Escola Estadual Cambaraí foi inaugurado o sistema de climatização nas 10 salas de aula que concentram um total de 726 alunos. Na obra de readequação foram aplicados R$ 149,1 mil. Na Escola Estadual Padre Constantino, onde estudam 125 alunos, foi autorizado o início das obras de reforma e ampliação: troca de pisos, manutenção de esquadrias e troca de forro; intervenções na cobertura; fechamento lateral da quadra de esportes; reforma geral dos banheiros coletivos dos estudantes e PCDs; adequação para acessibilidade no piso, nos balcões e demais necessários; e pintura geral. Investimento: R$ 806,1 mil.

Já na escola Estadual Manoel Ferreira de Lima, que tem 1,2 mil alunos, foi autorizado o processo de licitação para obra de reforma geral e ampliação. O prédio vai receber sistema de energia solar com placas fotovoltaicas; modernização do bloco administrativo; construção de novo bloco com 15 salas; refeitório; cozinha; sanitários; revitalização da quadra de esportes, com vestiários e arquibancadas; e iluminação e pintura. Toda a obra está orçada em R$ 4,3 milhões.

“Como presidente da Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Estadual Padre Constantino eu acompanho as ações administrativas e vejo que essa melhoria que vão fazer será muito boa para todas as escolas, pois são as três maiores da nossa cidade. Creio também que essas medidas vão refletir no melhor aprendizado para os alunos”, afirmou Victor Flávio Ojeda.

“A Escola Padre Constantino, que é de Ensino Integral, terá um atrativo melhor para os alunos que vão ficar o dia inteiro na escola. Foi prometido e os alunos estão vendo que vai ser cumprido. É uma evolução que vem agregar mais alunos novos para a escola. Então, tendo melhoria, atrai mais alunos”, emendou o presidente da Associação de Pais e Mestres.

Conforme a diretora da Escola Padre Constantino de Monte, Rosane Junger, as obras já iniciaram. “Estamos felizes, pois vamos ter melhores condições de trabalho e de aprendizado. Vai melhorar 100% nosso ambiente”, opinou. A aluna Mayara do 3º ano também aprovou. “Vai melhorar a estrutura da escola e vai beneficiar a próxima geração de alunos, que se sentirão mais motivados para estudar em uma escola com estrutura melhor”, contou.

Para a secretária estadual de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, os investimentos representam “grande salto na educação de Maracaju”. De 2015 para cá, todas as escolas estaduais de Maracaju receberam investimentos em melhorias das instalações físicas. Na Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo, o Governo do Estado investe atualmente R$ 149.753,69 de recursos próprios na reforma dos sanitários e reservatório de concreto da unidade. Em 2016, a Cambaraí, foi contemplada ainda com R$ 170 mil para reparos emergenciais e pintura do prédio; já a Padre Constantino de Monte, recebeu R$ 145,9 mil para a reforma das instalações elétricas e climatização.