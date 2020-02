Uniformes e materiais escolares serão entregues no início das aulas

Compostos por cadernos, canetas, lápis pretos e coloridos, borrachas apontadores e colas, os kits foram separados em três modelos - Foto: Divulgação

Os uniformes e kits escolares de 2020 da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul serão entregues no início do ano letivo, beneficiando milhares de alunos em todo o Estado. Nesta segunda-feira (10), os materiais chegaram na Escola Estadual Lino Villacha, que oferece ensinos fundamental e médio no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Entrega simbólica do material será realizada na próxima quinta-feira (13) pelo governador Reinaldo Azambuja. Segundo divulgado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), o ano letivo de 2020 começa em 17 de fevereiro – com formação de professores e equipe pedagógica. Já os estudantes retornam às aulas no dia 19 do mesmo mês.

Kits – Com investimento global de R$ 14 milhões, foram adquiridos por meio de processos licitatórios da Secretaria de Estado de Educação (SED) mais de 379 mil kits escolares e 513 mil camisetas. Cada aluno deve receber dois uniformes e um kit, de acordo com a série em que estuda.

Compostos por cadernos, canetas, lápis pretos e coloridos, borrachas apontadores e colas, os kits foram separados em três modelos: o primeiro específico para as séries iniciais do ensino fundamental, o segundo para séries finais do ensino fundamental e o último para o ensino médio.



Materiais chegaram em escola do bairro Nova Lima, em Campo Grande, nesta segunda-feira (10)