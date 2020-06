Governo federal efetiva Carlos Paim como secretário nacional de segurança pública

Antes de ser escalado para o governo federal, Paim havia sido nomeado em março, pelo Governo do Distrito Federal, como subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF. - ( Foto: Divulgação/ internet)

O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Carlos Renato Machado Paim, foi efetivado no cargo de Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. A Portaria com a sua nomeação para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira e está assinada pelo ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Paim já estava atuando como secretário substituto desde que o general da reserva Guilherme Theophilo foi exonerado do cargo em meados de maio. Theophilo exerceu a função na gestão do ex-ministro Sérgio Moro na Justiça.

Antes de ser escalado para o governo federal, Paim havia sido nomeado em março, pelo Governo do Distrito Federal, como subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF.