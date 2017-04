Governo do Estado recebe nova turma de trainees

Desde o início de abril o Governo conta com a atuação de mais quatro jovens profissionais recém-formados que vieram para desenvolver experiência e contribuir com novas ideias na administração pública. Este é o segundo ano da iniciativa que já selecionou 12 trainees para Mato Grosso do Sul – dos quais dez ainda estão em atuação, por meio do Programa de Inserção de Recém-Formados em Gestão Pública (PIGP) do Fórum de Governadores Brasil Central.

Os jovens, que são provenientes de outros Estados, possuem formação nas áreas de Administração, Relações Internacionais e Direito, além de vivências no exterior. Todos passaram por um rigoroso processo seletivo conduzido pela Vetor Brasil – com apoio técnico da Segov, e foram contratados por meio de bolsas de estudo com prazo determinado de 12 a 24 meses, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect). Os trainees serão alocados nas secretarias de Administração e Desburocratização (SAD), de Educação (SED), de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e na Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Durante a acolhida aos jovens, realizada na sexta-feira (31/3), o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, incentivou a turma a primar pela inovação: “Treino é treino e jogo é jogo. O serviço público sob o ponto de vista teórico é fascinante, mas no dia a dia existem diversas variáveis que nos desafiam, por isso o comprometimento é fundamental. Neste cenário eu diria para vocês sempre serem dedicados, ousados, inquietos e questionadores”, aconselhou Riedel.

A contar pela motivação individual, o empenho na execução das novas atribuições já está garantido: “Minha expectativa é ganhar experiência e trazer algo novo também, poder contribuir com o desenvolvimento da Procuradoria”, destaca José Victor Martins. “Além de aprender a gestão pública, gostaria de deixar uma herança para o governo. Quero trazer algo positivo para cá”, completa Ayanne Teixeira.

“O estado necessita de jovens dinâmicos e inovadores capazes de transformar as rotinas e está aberto para conceder, em contrapartida, a oportunidade para esses trainees amadurecerem como profissionais”, explica o superintendente de Planejamento e Gestão da Segov, Thaner Nogueira. Na ocasião, dois trainees de processo seletivo anterior, Breno Resende Coelho e Gisele Fior, com atuação há mais de um ano no Governo, contaram suas experiências de aprendizado e fizeram um balanço do período aos recém-chegados.

Perfil dos Selecionados

José Victor Gonçalves Martins – Graduado em Relações Internacionais pela USP de Sorocaba, atuou como voluntário na Indonésia pela AIESEC durante o período da faculdade e atuará na Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Renato Mello Frey – Natural de Rondônia e graduado em Relações Internacionais pela PUC/GO, morou no Canadá e atuará na Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

Rodrigo Dornelles – Graduado em Direito pela USP/SP, pós-graduado em Governança e Direitos Humanos, morou na Espanha, Estados Unidos e Irlanda. Atuará na Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

Ayanne Teixeira – Nascida no Sergipe, graduada em Administração Pública pela FGV/SP, defendeu um case de sua faculdade na Dinamarca e atuará na Secretaria de Educação no projeto de implantação das Escolas em tempo Integral.

Sobre o Programa

O plano de trabalho estabelecido no Programa de Inserção de Recém-Formados em Gestão Pública (PIGP) iniciou em dezembro de 2015, com processo de seleção realizado pela organização Vetor e avaliação da equipe Segov. Ao todo foram realizados três processos seletivos com contratação de quatro jovens em cada etapa, por meio de bolsas de estudo com prazo determinado de 12 a 24 meses, viabilizadas pela Fundect, com apoio técnico da Segov.

