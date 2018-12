Governo do Estado oferecerá pós-graduação em Educação Sanitária a técnicos da Iagro, através de parceria com IFMS

Equipes do IFMS e do Governo de MS presentes na assinatura do curso de pós-graduação latu sensu em Educação Sanitária e Comunicação em Agropecuária. - Kelly Ventorim

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) oficializou na nessa quarta-feira (19.12) uma parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para realização de um curso de pós-graduação latu sensu em Educação Sanitária e Comunicação em Agropecuária, específico para servidores da Agência.

A assinatura aconteceu na sede do IFMS, em Campo Grande, na presença do reitor Luiz Simão Stacszcazak; membros de sua equipe; do secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ricardo Senna; do diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiochetta; e da chefe da Divisão de Educação Sanitária da Iagro, Terezinha Cléa Signorini Feldens.



Secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna.

A ideia é oferecer qualificação a pelo menos 90 técnicos, visando o alinhamento com as atividades propostas pelo Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (Pnefa), que prevê a retirada da vacinação conta a febre aftosa até 2023 e mudanças no sistema de trabalho das equipes. Além disso, as atividades propostas também buscarão aperfeiçoar a qualidade dos serviços já prestados quando das visitas, encontros com produtores e trabalhos de campo e palestras, e das ações paralelas como as entrevistas para emissoras de TV e rádio e apresentações.

Segundo Ricardo Senna, entre as ações estratégicas desenvolvidas no gestão Reinaldo Azambuja, estiveram em evidência e continuarão sendo prioridades o trabalho de desburocratização e modernização dos sistemas, que passam pelo serviço de defesa sanitária, com especial atenção à qualificação da equipe.

Ele comentou ainda que estuda a possibilidade de que este primeiro curso, que deverá ter início no segundo semestre de 2019, sirva como uma espécie de piloto e o modelo possa ser aproveitado em outros órgãos do Governo do Estado.

Luciano Chiochetta resumiu o objetivo do projeto ao destacar a constante busca pelo aprimoramento das relações servidores/produtores e a necessidade de melhorar a qualidade da comunicação que se faz com os clientes da Agência. “O produtor tem que enxergar no técnico da Iagro um parceiro, um orientador, e não apenas um agente fiscalizador, é para isso que estamos levando aprimoramento neste setor para eles”.



Terezinha discutindo detalhes o projeto com o Reitor.

A preocupação em cumprir com o plano para a retirada da vacinação – que passa pela comunicação e pelo trabalho de orientação dos produtores através das visitas técnicas – também foi destacado pelo diretor.

A assinatura de um acordo de cooperação técnica para execução de ação de ensino, pesquisa e extensão, com uma instituição como a IFMS é, para Terezinha Feldens, a realização de um sonho dela e da equipe da Educação Sanitária oficial.



Reitor do Instituto Federal de MS, Luiz Simão Stacszcazak.

Segundo Terezinha, que coordena o setor no Estado, hoje Mato Grosso do Sul conta com um número reduzido de profissionais atuando e, com a qualificação oferecida nessa parceria, ela acredita que será possível, ainda no decorrer do curso, perceber significativas mudanças na atuação dos técnicos e um maior engajamento nas ações propostas pelo departamento. “Os técnicos receberão orientações de como abordar e se comunicar com os produtores – seja num assentamento, numa grande propriedade – o que irá facilitar a disseminação das informações que a Agência precisa repassar”, reforçou, comentando ainda que o curso será um grande ganho, principalmente na parte metodológica da educação sanitária.

O reitor fez quetão de destacar que a parceria com o Governo do Estado para atendimento do setor de defesa sanitária é inédita no País e que o planejamento deve seguir novas tendências de ensino. “Quando comemoramos 10 anos, começamos essa parceria com o Governo do Estado, nos sentindo honrados e na certeza de que muitas outras virão em seguida”.



O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul comemora este mês, dez anos de sua instalação no Estado, contando com o trabalho de 1,2 mil docentes e técnicos-administrativos em cinco polos espalhados pelo MS. O plano de trabalho será elaborado de forma conjunta. As aulas e atividades propostas para o curso poderão acontecer tanto na estrutura do Instituto como na da Iagro.