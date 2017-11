Aplicativo reúne dados dos equídeos na palma da mão do criador

O programa faz parte das ações do planejamento estratégico da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) que busca tornar mais ágil e seguro o transporte de animais dentro do Estado - Divulgação

Uma iniciativa inédita deve tornar Mato Grosso do Sul referência em mais uma atividade do setor de sanidade animal. Nesta terça-feira (28.11) o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), a Resenha Virtual dos Equídeos, um programa de identificação individual que coloca na rede as informações dos animais criando uma espécie de identidade para cada um deles, controlando o trânsito e os exames realizados, praticamente em tempo real.

O programa faz parte das ações do planejamento estratégico da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) que busca tornar mais ágil e seguro o transporte de animais dentro do Estado. “É mais uma importante entrega e que vem em total sintonia com o Programa Agro+, do Governo Federal, que trabalha a união de esforços pela desburocratização dos sistemas” afirma o secretário da pasta, Jaime Verruck.

Através da Resenha os exames para anemia infecciosa e mormo poderão ser requisitados via web nos laboratórios e a emissão da Guia de Trânsito de Animais (GTA) também poderá ser realizada pela internet, assim como já acontece no caso do transporte de bovinos em Mato Grosso do Sul, de forma padronizada e informatizada.

Segundo o presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, com a Resenha Virtual do Equídeos será possível realizar a notificação imediata de doenças, a interdição automática do trânsito de animais doentes, a obtenção de dados corretos de suspeitas de focos e manter atualizado o histórico de trânsito e do vínculo epidemiológico de cada animal. “A resenha vem para facilitar a vigilância no trânsito e nas aglomerações, evitar fraudes e falsificações além de nos possibilitar a criação de um banco de dados com histórico dos animais do Estado” pontua.

Ainda de acordo com Chiochetta, com o programa instalado no celular e usando uma senha individual o proprietário ou veterinário responsável poderá ter acesso a todo o histórico de exames e do trânsito de cada animal, além de fotos.

Para identificar os equídeos no sistema, os médicos veterinários responsáveis terão que passar por um curso na Iagro, habilitando-se para o procedimento. Os laboratórios deverão ser cadastrados no sistema, através de um processo que será explicado a partir do lançamento do programa, que será disponibilizado por um aplicativo simples, moderno e de forma gratuita para celulares com sistemas Android e IOS.

A apresentação da Resenha Virtual de Equídeos será realizada em um evento na Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), a partir das 19h, onde são esperados representantes dos criadores, laçadores, organizadores de eventos, o secretário da Semagro Jaime Verruck, entre outras autoridades.

Equídeos em Mato Grosso do Sul

Segundo dados da Iagro, em Mato Grosso do Sul a população de equinos cadastrada em sistema é de aproximadamente 411 mil animais, sendo que 82% destes encontram-se na região do planalto.

Equídeos

Equídeos são todos os solípedes domésticos e silvestres legal da família Equidae, abrangendo equinos (cavalos e pôneis), asininos (jumentos), muares (burros e mulas), equídeos silvestres como cavalo-de-przewalski (Equus ferus przewalskii), zebra das montanhas (Equus zebra), zebra das planícies (Equus quagga), zebra de grevy (Equus grevyi) e todos os seus cruzamentos.