Governo do Estado inicia tratativas para reabertura de frigorífico em Batayporã

O estabelecimento precisará de novos investimentos - Foto: Chico Ribeiro

A direção do frigorífico Minerva Foods manifestou interesse em reabrir a unidade em Batayporã, que chegou a empregar 600 funcionários. O governador Reinaldo Azambuja recebeu uma comitiva de Batayporã na segunda-feira (5), e assumiu o compromisso de não medir esforços para que a empresa volte a gerar empregos na cidade, distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Empresa e Governo do Estado iniciaram um processo de negociação para a reativação da unidade, que fechou as portas em 2015. O estabelecimento precisará de novos investimentos. “O cenário hoje é melhor. Tem um aquecimento da economia e vamos fazer de tudo para que o frigorífico reabra”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, o Governo do Estado está disposto a conceder incentivos fiscais em troca da geração de empregos. “O frigorífico sempre foi a maior fonte de empregos em Batayporã. Chegou a empregar mais de 600 pessoas”, lembrou.

Segundo Verruck, foi a primeira vez que a empresa manifestou interesse de reabrir o frigorífico. “Quero deixar claro, para não deixar uma expectativa ao Município. Nós avançamos muito. Foi a primeira vez que recebemos um sinal positivo de que a empresa tem interesse de reabrir. E agora nós iniciamos um processo de negociação, que ainda deve demorar de 30 a 60 dias”, disse o secretário.

Dependendo da negociação, o frigorífico deve ser reaberto em 12 meses, por conta do prazo para a reconstrução da unidade. A capacidade de abate deve ser de quase 1000 cabeças/dia, com possibilidade de gerar 600 empregos diretos.

A reunião realizada no gabinete do governador contou com a participação do prefeito Jorge Takahashi, dos deputados federal Geraldo Resende, estaduais Onevan de Matos e Renato Câmara, dos empresários José Carlos Ferreira, Luiz Ricardo Alves Luz, Wagner José Augusto e Ademar Capuci, além de vereadores.