Governo do Estado finaliza entrega de kits esportivos às escolas

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), realiza nesta quarta-feira (6.11), em Campo Grande, a etapa final da entrega dos kits de materiais esportivos às escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), depois de ações em diversos municípios.

A entrega acontecerá das 9h30 às 17h30, no auditório Pedro de Medeiros, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, durante o Seminário Internacional: Competências Socioemocionais e Educação Integral, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (SED) e que reunirá educadores de todo o Estado.

O valor investido nos kits é de R$ 621 mil e beneficia cerca de 213 mil estudantes em atividades esportivas de 353 escolas estaduais. O conjunto de materiais desportivos inclui bolas de voleibol, futebol de salão, handebol e basquetebol; bola de borracha; rede de voleibol, futebol de salão e handebol; cones e bomba de inflar.

O diretor-presidente da Fundesporte afirma que a entrega de materiais esportivos de qualidade aprimora as técnicas de crianças e jovens nas práticas desportivas escolares. “O investimento em estrutura esportiva é fundamental no ensino. O professor e o aluno necessitam de materiais para desenvolver as aulas de educação física. Com um material de qualidade, tudo melhora, quem pratica fica ainda mais motivado a frequentar as aulas. Então, nosso objetivo é fomentar e auxiliar no desempenho destas atividades”.

Destaque nacional

Relatório apresentado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no mês de setembro, colocou em evidência a prática de esporte dentro das escolas sul-mato-grossenses. Conforme o documento, Mato Grosso do Sul é a unidade federativa que possui maior oferta de professores de educação física com formação na área, com 81,7%, quase o dobro da média do país, 41,6%.

O TCU também constatou que o Estado está em segundo lugar quando o assunto é a existência de quadras para a promoção esportiva, atrás somente do Distrito Federal. Ainda de acordo com o órgão, Mato Grosso do Sul é um dos três estados que apresentaram plano estadual de desporto, ao lado de Minas Gerais e Paraná.

“Também merece ser destacada a mensagem constante do Plano Estadual de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul 2016/2019, que afirma: o foco principal do Poder Público deve estar no esporte educacional. Por conseguinte, na oferta da disciplina Educação Física em todas as escolas e em todas as séries, ministradas por Professores de educação Física. Na oferta de atividades esportivas no contraturno ou nas escolas de tempo integral de tal forma a possibilitar a todas as crianças vivenciar diversas possibilidades e compreender a importância da prática de exercícios físicos ou esportivos ao longo de suas vidas (…)”, destaca o relatório.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Divulgação