Governo de MS abrirá 10 concursos públicos para PM e Bombeiro

O Governo Reinaldo Azambuja irá fazer concurso público para novos policiais e bombeiros militares todos os anos. Não é apenas um compromisso de campanha, mas um planejamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para o período de uma década.

“Vamos fazer concurso durante 10 anos ininterruptos com número fixo de militares: 450 policiais e 200 bombeiros, todo ano”, explicou Reinaldo Azambuja (PSDB), que concorre à reeleição. A intenção é repor o efetivo gradativamente, garantindo a segurança da população de Mato Grosso do Sul e evitando que um grande número de militares entre para a reserva de uma vez só.

A gestão Reinaldo Azambuja à frente do Governo do Estado já realizou diversos concursos públicos, entre eles o da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), que empossou 438 servidores e tem outros 500 em curso de formação; da Polícia Civil, que integrou 72 delegados e 180 agentes, entre investigadores e escrivães; e, é claro, da PM e do Corpo de Bombeiros, que está em andamento com as 650 vagas.

Os concursos também abrangem outras áreas. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por exemplo, já empossou 126 profissionais, entre técnicos e professores. E para o segundo semestre deste ano estão autorizados quatro certames nas áreas de Educação, Segurança Pública, Infraestrutura e Saúde e a previsão é de abertura de 2.333 vagas. Somente na área da Educação serão 1.500 oportunidades: 1.000 para professores e 500 para as carreiras administrativas.