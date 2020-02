Governo cria grupo para garantir inserção do jovem no mercado de trabalho

Campo Grande (MS) – Secretaria de Estado de Educação (SED), Subsecretaria da Juventude e Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) criaram um grupo de trabalho para garantir o ensino profissionalizante para mais pessoas em Mato Grosso do Sul e a inserção do jovem no mercado de trabalho.

A primeira reunião, realizada nesta quarta-feira (5.2), foi capitaneada pelo secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis. “É um governo transversal e complementar. Quatro setores do governo estão trabalhando juntos, de forma integrada, para o jovem ter a educação, sair capacitado e conseguir entrar no mercado de trabalho”, explicou Assis.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo, Bruno Wendling, também participou do encontro e conseguiu garantir da manutenção de um curso de Técnico em Turismo, em Bonito. “Era um curso que ia fechar, com o fim do Pronatec, mas o Governo do Estado tomou uma decisão importante de manter esse curso. É um curso que atende o setor de hotelaria, importante por absorver o primeiro emprego”, disse.

Participaram do encontro também: a gestora educacional de Desenvolvimento Local, Paula Pantalena, e o gerente de Educação Profissional, ambos da SED; o subsecretário da Juventude, Ian Leal; e o diretor-executivo da Funtrab, Clistiano Fernandes Alves.

