Governo convoca sociedade civil para composição do Conselho Consultivo da APA Estrada-Parque de Piraputanga

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), está convocando representantes da sociedade civil organizada que estejam interessados em participar do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental Estrada-Parque de Piraputanga, gestão 2020-2022, para uma reunião a ser realizada no dia 23 de outubro, das 8h30 às 12h, no auditório do campus da UEMS de Aquidauana.

De acordo com a convocação publicada no Diário Oficial de sexta-feira (18), a reunião vai definir os representantes da sociedade civil na composição do Conselho, sendo: um da comunidade de moradores do Distrito de Palmeiras; um da comunidade de moradores do Distrito de Piraputanga; um da comunidade de moradores do Distrito de Camisão; um dos proprietários rurais e produtores inseridos na área da unidade de conservação; um de populações tradicionais do Quilombo Furnas do Baiano; um do setor empresarial ligado a indústria do turismo, preferencialmente, do segmento do ecoturismo ou do turismo ecológico; um das escolas de ensino fundamental ou ensino médio inseridas na área da unidade de conservação; um de organizações não governamentais (ONGs) que tenham objetivo e atuação comprovada na conservação da natureza, preferencialmente, na região; um de associação e/ou de colônia de pescadores inserida na área da unidade de conservação.

Clique aqui e veja a convocação feita no Diário Oficial.

Marcelo Armôa – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Divulgação