Governo assina acordo que prevê estágio aos alunos de Medicina da UFMS de Três Lagoas

A expectativa é que os alunos de Medicina da UFMS tenham em breve mais um espaço para estágio: o Hospital Regional de Três Lagoas, cujas obras seguem a todo vapor no município - Foto: Leca

A governadora em exercício, Rose Modesto, assinou na manhã desta sexta-feira (19.1) termo de cooperação que permite aos alunos de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) a prática de estágio no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas. O acordo tem 12 meses de duração e permitirá que os acadêmicos realizem atividades técnicas, científicas e práticas.

Rose ressaltou que essa parceria é muito importante para a formação dos acadêmicos, mas quem sai ganhando ainda mais é a população do município e de toda a região.

“Nós teremos ali a possibilidade de ter mais atendimentos, e isso só ocorre graças a essas parcerias. Nossa responsabilidade é fortalecer o hospital, dar condições, manter em dia os repasses, e é dessa forma que vamos fazer um Estado melhor para se viver”, afirmou Rose.

Com o acordo, os estudantes de Medicina já estão aptos a iniciar o estágio a partir do próximo mês. Para possibilitar o custeio dos estudos, o governo estadual destinou R$ 150 mil. O mesmo valor foi viabilizado pelo deputado estadual Eduardo Rocha, por meio de emenda parlamentar.

De acordo com o reitor da UFMS, Marcelo Turine, a parceria foi possível graças a articulação conjunta da Universidade, Governo do Estado, Prefeitura de Três Lagoas, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores.

Também participaram do ato o prefeito Ângelo Guerreiro, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra, a secretária municipal de Saúde, Angelina Zuque, o diretor do Hospital Universitário, Cláudio César da Silva, e os diretores do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – Irmã Aurélia Brioschi e Marco Calderon.

Hospital Regional

A expectativa é que os alunos de Medicina da UFMS tenham em breve mais um espaço para estágio: o Hospital Regional de Três Lagoas, cujas obras seguem a todo vapor no município.

Quando concluída, a unidade vai contar com 138 leitos divididos em: 6 leitos de pré-parto, parto e pós-parto; 3 de indução e recuperação de pacientes; 5 de observação pediátrica; 22 de observação do paciente; 2 de observação psiquiátrica; 10 leitos de UTI cirúrgica; 10 leitos de UTI clínica; 48 de enfermarias; 4 de internação isolamento; 8 de semicrítico; 12 de preparo de recuperação pós-anestésica e 8 de observação recuperação paciente.

Segundo a governadora em exercício, a expectativa é que a obra seja concluída em pouco mais de um ano. “Temos o compromisso de entregar essa obra o quanto antes. O importante é saber que temos recursos garantidos e tudo organizado. Hoje, o hospital Nossa Senhora Auxiliadora vai cumprir esse papel, mas muito em breve teremos o Regional disponível para o estágio dos estudantes e atendendo toda a população do Bolsão”, afirmou.